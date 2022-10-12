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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

租屋族苦！租金漲幅寫26年新高 南部漲最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

根據主計總處消費者物價指數房租類統計，9月房租指數達106.77，續創歷史新高，且租金漲勢短期有擴大趨勢，過去三個月的房租指數年增率都超過2%，上一次租金指數年增率連續超過2%，已經是1996年時候的事情，至於漲幅最大的區域，則是南部地區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，由於統計方式的差異，實際上租客對於這幾年租金上漲狀況，感受應該都比實際上租金指數強烈很多，主要原因包括經濟表現穩定、房價上揚帶動租金跟漲，市場供需穩定。

另外近期通膨也會對於租金上揚有帶動效果，所幸政府大手筆祭出史上最大規模的租金補貼，可以幫忙降低租客的負擔。

統計顯示，9月租金指數達106.77，指數創歷史新高，且連續三個月的租金指數年增率都達2%，顯示過去一年調查的租金漲勢已經出現加速，上一次出現連續性租金年增超過2%，已經是26年前的事情。

區域分布來看，北部區域租金指數9月年增率為2.07%，中部為1.84%，南部為2.36%，東部為1.92%，漲幅以南部地區居冠。

曾敬德也指出，這幾年房價一路上漲，有些購屋人乾脆選擇租在新房子內，雖然租金水準較高，但比起房貸還是便宜許多，尤其在利率升升不息的年代，有些新房子可能租金投報也差不多2%，一旦利率升破2%，則市場可能會出現「買不如租」的現象。

租金補貼 房租 房價

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