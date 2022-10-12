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兆豐銀再推Google Pay最高10％助陣 估可望年成長250%

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀行指出，綁行動支付回饋更高，兆豐卡每筆簽帳已高達近800元。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行指出，綁行動支付回饋更高，兆豐卡每筆簽帳已高達近800元。圖／兆豐銀行提供

行動支付爆發大解密！兆豐銀行統計發現，自推出Apple Pay綁卡10%回饋後，不僅使用人數短短2個月增加20%，交易金額更衝到8大支付第二名，尤其平均單筆金額高達近800元，更創所有支付綁卡最高紀錄。兆豐銀行今再宣布，短期內再推Google Pay綁卡最高10%回饋，推估有望將整體行動支付消費金額推升到年成長250%大關，大幅提升客戶用卡黏著度。

兆豐指出，行動支付浪潮來襲，不僅實體商店或網路購物處處可見支援行動支付的交易方式，各家發卡行推出的綁卡加碼回饋，更是有效帶動了民眾行動支付的使用頻率，例如兆豐今年6月中推出Apple Pay綁卡筆筆10%回饋優惠，便創下登錄秒殺佳績，而隨著百貨週年慶到來，兆豐也在行動支付上持續加碼。

兆豐說明，除全台33家百貨跨店可累計消費筆筆6%回饋外，綁定台灣Pay支付還能獲得最高8%回饋，加上刷滿額還能入住涵碧樓，勢必又可帶動一波消費熱潮。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，行動支付已然成為各家發卡行兵家必爭之地，因此兆豐銀行勢必得在半年內迎頭趕上，迅速完成五大Pay全部到位的目標，如今隨著Apple Pay、Google Pay、台灣Pay及Line Pay已全數推出，也正加速導入OPEN錢包，預計最後一塊拼圖Garmin Pay也要拚年底前到位，屆時將可觸及更多運動健身的愛好者，全面滿足持卡人的支付生態圈。

為了回饋卡友，兆豐此次推出年底前首次綁定Google Pay，登錄可享5%回饋優惠，若再搭配「宇宙明星BT21信用卡」又可再享5大支付加碼5%回饋，持卡人等於一次可以抱回10%超高回饋，以消費2千元計算，等於可以獲得200元刷卡金回饋。

兆豐銀行 行動支付 Apple Pay

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