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立委質疑總統介入國發基金投資如興 龔明鑫：完全無關

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發基金投資牛仔褲代工大廠如興，如興卻傳財務問題，導致國發基金投資近15億可能血本無歸，國民黨立委翁重鈞批評國發基金決策錯誤，不用追究責任？「難道只因總統視察就投資？」國發會主委龔明鑫表示，跟總統完全沒有關係，所有投資案審查委員是抽籤出來，誰也沒辦法影響誰，都是匿名投票，目前檢調正在調查，國發基金完全配合。

國發基金投資如興案之前鬧得沸沸揚揚，也讓國發基金決定投資過程備受質疑。立院經濟委員會今天安排國發會業務報告並備詢，翁重鈞持續追問此案決策過程，他說，「國發基金綜合效益每年繳庫一百多億元，但不代表決策都正確，也不代表沒有弊端」，如興案就產生鉅額虧損，如果決策錯誤，造成的十幾億虧損，誰負責？

龔明鑫表示，投資如興都是按照國發基金所有投資案同樣程序辦理，每個案子都有負責人追蹤考核，但本案因為如興提出的增資計畫經金管會核准，後來才知道是造假，我們也是受害者，已經去求償。

翁重鈞詢問，當初是誰決定投資如興？難道出事都不用追究責任？還是只是因為總統視察就決定投資？

龔明鑫回答：「完全沒有關係」，審查投資的委員都是抽籤決定，誰也沒辦法影響誰，而且都是匿名投票。目前此案檢調已經在調查，國發基金完全配合調查。

翁重鈞批評，國發基金不把政府的錢當錢，現在投資失利變成壁紙，相關人員應該殺頭。龔明鑫表示，沒有這回事，如興股票也還沒賣，「這樣說法對工作同仁不公平，這些人以前也幫政府賺很多錢。

國發基金 如興

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