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兆豐新加坡交易所房地產收益基金獲准募集 10/24開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

金融環境高通膨持續，觸發美國聯準會9月再度拍板升息3碼，利率水平達到2008年以來新高，加上民生物資漲聲響起，投資人更希望找出增加收益空間或創造被動收入的機會。

根據最近《全球金融中心指標》第32期排名統計，新加坡取代香港，成為亞洲第一金融中心。兆豐投信看好新加坡經濟表現強勁，深具優良投資環境，即將推出「兆豐新加坡交易所房地產收益基金」，聚焦較具成長性的新加坡房地產REITs為投資標的。該基金已於10月11日獲准募集，保管銀行為彰化商業銀行，募集期間將為10月24日至11月4日，將發行新臺幣、美元、新加坡幣等三種幣別，也是目前首檔以新加坡幣發行的基金，期能滿足投資人靈活運用資金的需求。

兆豐投信本次委任元大證券（香港）有限公司擔任國外投資顧問，元大證券（香港）有限公司具有管理新加坡房地產相關基金近三年的經驗，熟悉新加坡REITs投資市場生態；旗下子公司並擔任集團內產品設計中心，進行跨境資產管理、高端理財的經驗豐厚，藉由整合元大證券（香港）有限公司充足的海外資源效益，有望與兆豐投信聯手締造產品面的新格局。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡政經局勢穩定，提供優良的投資環境，持續吸引外商設立企業總部，有利提高商辦租金成長空間，加上近期商務活動及國際觀光隨著疫後復甦而成長，各類房地產如商辦、零售等收益機會大幅增加，激勵新加坡房地產REITs受惠其中。

另外，在新加坡政府支持下，新加坡交易所提供REITs完善的發展體制，讓資產更能以合理價格進行效率交易，推升REITs占新加坡交易所市值比重高達13%，遠比成熟國家的美國、英國及其他國家還要高。

新加坡經濟趨勢帶動房地產看佳，金融海嘯後現象顯著，疫後復甦迄今亦更甚。根據統計自2008年1月底以來，新加坡REITs總報酬率達155%、股利報酬率達145%，遠高於全球REITs各為118%、103%。

看準新加坡REITs的投資優勢，兆豐投信擬採取多元化的交易增益策略，期以新加坡REITs為主軸、搭配全球REITs的核心衛星配置方式，為投資人在波動的市場中發掘出更具價值之REITs投資標的。

新加坡 房地產

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兆豐新加坡交易所房地產收益基金 10月11日獲准募集

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