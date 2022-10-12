快訊

直播／本土確診+52,338、境外+67、死亡+37 較上周降低4.6%

消失在烏克蘭的士兵：俄軍敗退遺留「坦克墳場」

昨打次世代疫苗…競選連任台南二行里長 今傳驟逝

壽險資產重分類 金管會曝4家要適用2家已開董事會

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委黃天牧今天在財委會上說，包括國泰人壽、南山人壽、中國人壽和保誠人壽共四家業者，都想適用金融資產重分類；保險局長施瓊華說，其中南山和保誠人壽都已提董事會。

施瓊華說，根據調查，有些是依照權限開董事會，有些是高層經理人決定。

黃天牧，這四家想適用者共有1718萬人、資產規模占比47%、保費占比42%，這幾家都是大公司，也有外商公司，我們關心眾多台灣保戶，他需要顧及這1700多萬人保戶的心理。

立委高嘉瑜和郭國文則質疑，南山9月底董事會先通過，10月1日就可以上路，為何只有南山知道？南山通過卻為何沒發布重訊？

證期局長張振山說，依照證交法36條，董事會通過就需公告，是否核處會依規定辦理。

黃天牧 國泰人壽

延伸閱讀

救台股下一步推平盤下禁空？金管會主委黃天牧：循序漸進

台股早盤跌破「萬3」 金管會主委黃天牧：我保持信心

黃天牧看防疫險理賠…傷筋動骨但不會倒閉

台股入熊市？「遛狗理論」遭質疑沒用！ 黃天牧：回歸基本面

相關新聞

資產重分類為壽險解套? 金管會：顧及逾1700萬保戶心理

國內7家壽險9月底自結淨值比慘跌，金管會昨宣布，會計研究發展基金會已於10月7日作出解釋並列出指引，保險業如擬進行金融資...

救淨值急上路 南山人壽進行資產重分類

壽險業淨值風暴急拆引信，為順應壽險業爭取重編財報將金融資產重分類，金管會昨宣布，會計研究發展基金會已於十月七日作出解釋並...

國泰世華銀當機 3方案補償

國泰世華銀行十月八日發生系統大當機，在金管會要求下，國泰世華銀昨天端出補償三方案，其中針對所有民眾，在十月十二日至十六日...

金控9月賺140億 大減66%

受到防疫保單理賠金額攀升、人壽子公司股債處分多為資本利損等影響，15家上市櫃金控9月稅後純益合計僅140億元，年減66....

六大壽險純益 少了14%

匯兌利益不敵股債處分空間大幅縮水，國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣等六大壽險，9月合計稅後純益161.8億元、年減14...

台幣爆量重跌1.99角

美中晶片戰加劇，加上聯準會鷹派升息基調未改，國慶連假過後，熱錢瘋狂撤出，新台幣匯率昨（11）日在外資匯出逾12億美元下大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。