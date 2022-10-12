壽險資產重分類 金管會曝4家要適用2家已開董事會

金管會主委黃天牧今天在財委會上說，包括國泰人壽、南山人壽、中國人壽和保誠人壽共四家業者，都想適用金融資產重分類；保險局長施瓊華說，其中南山和保誠人壽都已提董事會。

施瓊華說，根據調查，有些是依照權限開董事會，有些是高層經理人決定。

黃天牧，這四家想適用者共有1718萬人、資產規模占比47%、保費占比42%，這幾家都是大公司，也有外商公司，我們關心眾多台灣保戶，他需要顧及這1700多萬人保戶的心理。

立委高嘉瑜和郭國文則質疑，南山9月底董事會先通過，10月1日就可以上路，為何只有南山知道？南山通過卻為何沒發布重訊？

證期局長張振山說，依照證交法36條，董事會通過就需公告，是否核處會依規定辦理。