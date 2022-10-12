集保結算所境內基金集中清算平台 成就基金市場服務生態系

為促進國內基金市場產業競爭力，金管會今(2022)年5月12日發布推動投信基金的集中清算收付機制，並責成集保結算所建置境內基金集中清算平台，期與國際先進市場看齊，使境內基金市場的結算交割機制邁向標準化、自動化的服務模式，透過平台經濟，全面轉型升級。

金管會在2020年底發布資本市場藍圖政策，以打造具前瞻性與國際競爭力之資本市場為目標，其中，提升金融中介機構市場功能及競爭力，推動投信事業參與境內基金集中清算平台，為金管會促進資本市場進步的重要工作項目，目的希望提高國內基金市場之作業效率，進而提升整體產業的競爭力。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為完成基金市場轉型升級的政策使命，集保結算所參酌歐、美、日、韓等基金市場集中結算制度，並結合多年來投入國內基金市場服務的經驗和量能，以建置境內基金集中清算平台作為未來三年的基金業務核心，搭配三階段的擘建和上線計畫，將目前市場多對多的匯款作業，逐步轉換為「多對一、一對多」的模式，未來將透過集中清算平台之作業樞紐，發揮我國基金市場基礎建設之服務韌性，並降低基金業者之相關作業成本。

然而，欲使境內基金集中清算平台更具平台經濟之服務綜效，除需集保結算所發揮基金市場服務的中介力外，更需要全體的基金市場相關業者（包含投信事業、基金銷售機構、保管銀行等）積極的參與，方能轉變現行複雜及耗費人工的作業流程，共同成就更便捷、高效率的基金市場服務。

多年來，集保結算所致力發展基金市場多項服務，包含從基金無實體發行登錄、交易資訊傳輸、款項收付、基金資訊觀測站，以及綜整基金資產和產品資訊於集保e手掌握APP之數位服務等，都是集保結算所深耕基金市場發展的深厚底蘊。這次建置境內基金集中清算平台，更是集保結算所協助主管機關，推動國內基金產業升級的年度重點項目。

立足過去，展望未來，集保結算所不僅要透過境內基金集中清算平台，深耕基金市場，後續還將投入優化基金資訊觀測站，促進市場資訊透明，強化基金投資教育，實踐普惠金融服務，以及深化數據AI應用，協助基金市場監理等多項發展工作。在主管機關的指導下，集保結算所將持續與基金市場的相關公會及業者攜手共進，並串聯整合基金的多元服務，進而成就市場更健全、更完整的基金服務生態系。