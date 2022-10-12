元大銀行「校園鑽金大使」熱情招募中

元大銀行深耕校園金融服務多年，積極培育金融人才，今(2022)年8月推出校園鑽金大使計畫，號召熱情的大學生們，發揮無限創意與想像力、結合所學技能並實際運用，從中擔任影響力人物。元大銀行校園鑽金大使可藉由經營社群平台與舉辦實體活動，增添專案實戰經驗與職涯競爭力，表現傑出的同學們並有機會獲得菁英任務獎學金與元大銀行優先面試錄取機會，獎學金最高可達新臺幣15,000元。

凡符合國內經教育部立案的公/私立大專院校大二以上在校生資格，且對數位金融領域感興趣，個性活潑外向、熱愛參與校園活動，樂於經營各社群平台分享生活的同學們，歡迎於活動期間內，將報名表寄至元大銀行指定信箱。由於校園鑽金大使活動獲得好評，時間將延長至2022年10月17日止，將成為校園與元大銀行之間的重要橋樑。

元大銀行除推出校園鑽金大使計畫之外，將持續推動一連串的校園活動，包含校園講座及數位金融影片競賽等，除此之外，更將結合集團資源，舉辦多元主題金融課程講座，培養同學正確儲蓄觀念與理財知識。隨著行動支付逐漸普及化，學生對非現金支付管道的需求提升，元大銀行積極參與教育部所推動「大專校院校園行動支付計畫」，目前已在12所學校裡推動無現金支付，學生在申請成績單、繳停車費、繳納圖書費用等情境時，只要透過手機掃描QRcode，就可以選擇以LINE Pay、悠遊卡、一卡通等方式付款，建構多元支付校園環境。

元大銀行致力提升校園金流服務，以多年實務經驗及資訊技術能力，即將推出全新的「享學平台」，以「數位電子化服務、去紙化響應節約ESG、銷帳零時差、帳務精準化、以API服務將系統去繁從簡」為服務宗旨，提供跨平台數位整合服務，讓學生有多元的繳費管道做選擇。透過享學專屬網址，學生能享有線上繳費服務，同時亦可讓校方即時銷帳；除此之外，更提供各項支付工具之整合銷帳報表，以及與帳戶交易明細一致的撥款表下載服務，免除會計人員的對帳煩惱，介面依照不同使用者的需求而專屬設計，為校園金流提升便利性與高效率的服務。

元大銀行積極於綠色金融領域發展，將環境、社會及公司治理(ESG)理念深入公司文化與永續經營策略，今(2022)年行動銀行雙雙通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和BSI(英國標準協會)第三方驗證；更攜手客戶響應2050年淨零碳排目標，延伸綠色低碳金融應用場景，創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」。

元大銀行持續在大專院校推出｢校園鑽金大使企劃｣、講座競賽等活動，並執行多樣合作計畫，提供優質金融服務與推廣金融知識，實現普惠金融，在今(2022)年8月榮獲TSAA台灣永續行動獎，以表揚元大銀實踐聯合國永續發展目標(SDGs)的努力，並以主題無現金校園好享學-社會共榮面向獲獎，展現元大銀行數位金融的創新發展，讓多元的數位金融服務融入校園日常。