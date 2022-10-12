王文淵：油價太高造成購買力降低 市場恢復仍需一段時間

台塑（1301）集團總裁王文淵今（12）日出席「2022台北紡織展」開幕，談到紡織景氣時表示，紡織業界看成衣庫存修正要到明年第2季是有可能的，另一方面，通膨環境下油價太高，大部分紡織品都是從原油來的，原料成本墊高，市場購買力就會降低，加上品牌商庫存問題，整體看來，市場恢復仍需要一點時間。

台北紡織展上午舉辦開幕典禮， 紡織業大咖雲集，除了王文淵，包括遠東集團董事長徐旭東、儒鴻董事長洪鎮海等皆出席盛會。徐旭東表示，紡織已成為科技產品，現在的產品沒有一個是只有一個功能，都是走向多功能，這代表今後的服飾不僅要舒服，也更注重功能性。王文淵也提到，紡織業變了，已經和從前不同，環保也是趨勢之一。

徐旭東提到景氣時認為，全世界都在進行經濟調整，景氣上上下下，不可能永遠上，也不會一直下，目前就是在修正。台幣貶值，對大廠有利，還是會有訂單，但是小廠就會比較辛苦。不過，科技會帶動紡織業，會是台灣的優勢。