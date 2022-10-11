新竹大遠百周年慶13日開跑，35天要挑戰15億元業績

新竹大遠百（2903）周年慶預購首波將從10月13日至11月1日，祭出滿千送百、信用卡刷卡禮加上HAPPY GO回饋更是高達19%回饋。即日起至11月1日凡持遠百APP單筆消費滿5,000元可獲得乙組抽獎序號，將有機會把價值7萬9,980元Gogoro VIVA MIX騎回家。

新竹大遠百表示，預購期間化妝品專櫃為提供更尊寵的服務特地打造出專屬的VIP小屋，專攻頂級品牌市場，另外現代人壓力大紓壓商品也開出紅盤，如：保健器材、床墊、香氛等業績均有大幅成長。為期35天的周年慶，預估創下15億的業績。

為鼓勵數位消費，新竹大遠百針對使用HAPPY GO PAY消費者，滿5,000元再送200元。周年慶首四日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額點數再享10倍送。HAPPY GO卡友點點成金紅利回饋，本人親持HAPPY GO卡加身分證件，200點贈100元紅利券依此類推，點數買越多送多。14大銀行聯手出擊全館單筆分期5,500元送200元、11大指定銀行刷數位3C（含APPLE、MUJI、宜得利）單筆分期1萬元送500。

同時展開APP新客大募集活動，即日起至11月16日新註冊遠百會員，首筆不限金額於新竹大遠百消費即贈200元電子券。10/13~10/24遠百APP會員再加碼，女/男/童裝當日單筆滿8,000元再加送300元，婦嬰/童裝當日單筆滿12,000元再加送250元，家用/小家電當日單筆滿15,000元再加送200元。