宏泰人壽秋季捐血活動募集熱血

宏泰人壽表示，今年秋季捐血活動以「捐血有您，宏壽有禮」為題，於北中南接力展開，在宏泰ｉ公益志工團的號召下，大家紛紛挽袖捐血，展現無比的熱心熱情，活動共募得熱血77,750c.c.，刷新疫情以來宏泰人壽捐血紀錄，見證捐血互助，發揮愛心無限的感動時刻。

依循往例，本次秋季捐血活動由「宏泰i公益」志工團與醫療財團法人台北血液基金會合作，於宏泰人壽北中南區辦公室接力展開。

對於「捐血一袋、救人一命」，志工團皆懷抱著強大的使命感，積極號召與推廣，透過精心規劃的抽獎活動，吸引更多人加入捐血的行列，持續湧入的捐血人潮讓現場氣氛更形熱烈，挽袖不落人後的愛心義舉著實令人感動。

主辦本次活動的宏泰人壽人力資源部資深經理梁瑜玲表示，從網路上許多捐血相關資訊顯示，捐血可以降低罹患心血管疾病的風險、自然降低體內鐵質沉積，讓肝臟保持健康等等，對於自身的健康有所助益；捐血助人又助己，好處多多。

宏泰人壽固定於每年春秋兩季舉辦捐血活動，員工對於能夠貢獻己力，讓有需要的人其寶貴生命得以延續，皆表達正向的肯定，期待之餘，紛紛以實際行動相挺。

宏泰人壽多位高階主管也共同參與這次捐血活動，在大家齊心響應支持之下，活動共募得熱血77,750c.c.，刷新疫情以來宏泰人壽捐血紀錄。

梁瑜玲說，這次秋季捐血能有好的成果，足見大家對於公益所保持的熱心熱血更勝以往，不曾因疫情稍減。

宏泰人壽長期深耕公益，過去兩年礙於疫情肆虐，為了減低人際互動致使許多活動停止辦理，隨著疫情逐漸趨緩，各項公益活動將漸次啟動。

宏泰人壽將持續以保險業愛與關懷的精神出發，不僅是捐血愛心募集，包含環境保護、偏鄉關懷、弱勢照顧等，在積極落實公平待客之餘，亦為社會貢獻溫暖盡一份心力。