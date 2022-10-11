中信銀與永豐餘 共創區塊鏈供應鏈金融平台

中國信託商業銀行今(11)日表示，其與永豐餘投資控股公司攜手打造區塊鏈供應鏈金融平台，使企業、銀行、供應商或客戶可有效率地啟動撥款機制，今年第3季成功協助永豐餘（1907）工業用紙、中華紙漿（1905）的供應商順利融資，初期每月平均撥款數億元至數十家供應商，在疫情期間協助供應商穩定現金流，使永豐餘供應鏈更加堅實。

耗時一年半，中國信託銀行突破區塊鏈鏈結進件與收件節點、私鑰和身分認證等困難，成功開發與區塊鏈供應鏈平台對接的交易系統，讓供應鏈資訊能夠在企業資源計畫系統（Enterprise resource planning, ERP）、平台與金融機構間，兼顧安全防護並高頻率同步，銀行可避免承作虛假債信、供應商可即時取得資金、企業可控管風險，解決傳統供應鏈資訊片斷、互動不足、統合不易及無法驗證交易真實性的問題，增進整體營運能力，創造企業、銀行、供應商或客戶共贏互信。

以參與計畫的供應商為例，回收紙供應商多以現金付款給資源回收戶，收款時間長，易有資金周轉需求；而以進口造紙製程輔助劑為主的供應商，於海外付款下訂單到出貨、開發票、收到企業付貨款的時間長達半年，期間如有資金需求，供應商過去需要自行找銀行融資，須檢附各式紙本單據佐證交易真實性，現供應商可直接在平台提出申請，永豐餘會以區塊鏈高安全、難竄改的技術傳遞資訊給銀行，銀行收到資訊後即可撥款，幫助供應商快速取得營運周轉金；除線上交易減少交易風險發生，更減少紙本文件作業，為減碳盡心力，符合永豐餘ESG（Environmental, Social, Governance）的社會責任。

永豐餘的區塊鏈供應鏈金融平台聯盟計畫，自2020年12月啟動，由永豐餘集團中心廠、元信達資訊公司、中信銀行、供應鏈資訊平台億科國際以及區塊鏈技術商合流科技等參與成員組建。受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，至今仍有許多中小型供應商經營備感壓力，中信銀行將持續與永豐餘共同推動區塊鏈供應鏈金融平台聯盟，讓更多供應商與客戶受惠，亦會運用與國際接軌的區塊鏈技術，兼顧交易速度、便利與風險管理能力，更完善導入顧問服務，協助企業順利對接，為供應鏈創造更多商業價值。

中信銀行區塊鏈及供應鏈金融相關業務不只獲得《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌評選為亞太最佳區塊鏈應用，更是台資銀行唯一入列於世界貿易組織全球區塊鏈貿易金融發展報告，未來將持續運用科技力提升供應鏈營運力，與同樣重視供應商的企業共同面對大環境變動的各項挑戰。