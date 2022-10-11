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證交所宅在家學習網 新推出ETF金融商品說明

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網10月推出圖文並茂的ETF金融商品說明，還有最新公告的網路闖關有獎徵答活動，以及創新板交易系列活動等快訊，內容豐富而多元。

為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，證交所自去年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾25萬大關。

證交所擺脫艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。

同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識的輔助教材。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出牛熊證介紹；「地雷區」單元規劃推出牛熊證風險、違約交割、內線交易處罰等說明；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

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