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重編財報！南山人壽要做資產重分類 估淨值比可回升至5％

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
壽險業淨值出現危機，南山人壽9月自結淨值比已為負數，今宣布做資產重分類，為壽險業首家宣布的。本報資料照片
壽險業淨值出現危機，南山人壽9月自結淨值比已為負數，今宣布做資產重分類，為壽險業首家宣布的。本報資料照片

國內7家壽險公司淨值比慘跌，壽險業爭取重編財報將金融資產重分類，金管會今下午表示，會計研究發展基金會已於10月7日作出解釋並列出指引，保險業如擬進行金融資產重分類，可由管理階層與其簽證會計師共同判斷。在金管會公布指引後，晚間南山人壽就宣布10月1日重分類，淨值比估計可回升至5%以上。

金管會保險局洽請會計研究發展基金會，就壽險業者為因應全球罕見經濟局勢及尚未接軌IFRS17前，若企業的高階管理階層決定變更經營模式，研析後認為符合IFRS9的規定。

南山人壽今晚宣布，已於今年9月30日前變更經營模式，因此遵循IFRS9規定，重分類日應為今年10月1日。重分類後，淨值將不受利率變動產生重大影響，淨值比估計可回升至5%以上。

南山人壽表示，面對全球金融環境劇變，經濟局勢難以預測的情況下，公司勢須依其經營目的、模式作出必要之因應及調整，以期能確保對保戶之權益及長期承諾，並符合法令之規範。

南山人壽強調，整體財務狀況健全、良好，現金流量充裕，長期清償能力無虞，對全球金融環境劇變為適切之因應，更可確保保戶權益不受影響。

據南山人壽今公告9月自結，受惠於新台幣貶值有助匯兌損益，加上穩定的經常性收益，南山人壽9月自結獲利58.8億；今年1月到9月累計自結獲利為508.8億。

淨值比 南山人壽 壽險業

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