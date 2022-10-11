新台幣匯率今重貶快2角 匯銀主管說主因是「它」

美中晶片戰升溫，加上聯準會鷹派升息基調未改，國慶連假過後，熱錢自國內股匯市瘋狂撤出，使匯市上演爆量重貶戲碼。新台幣匯率今（11）日在外資匯出逾12億美元下大貶1.99角，收在31.867元，連兩貶並為近半個月新低，單日貶值金額為逾四個月最大；因市場交投熱絡，今日一天爆出24.18億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，國內雙十連假期間利空不斷，美國公布的就業數據優於預期，市場憂心聯準會持續鷹派升息，美股應聲下挫，加上美國商務部再祭晶片管制措施，國際金融市場利空滿布，台股今天落後補跌近600點，新台幣匯率收盤也狂貶1.99角，收在31.867元。

匯銀主管透露，熱錢今天驚爆一波匯出潮，估計至少匯出12億美元，而出口商、中央銀行均進場拋售外匯、與外資對作，使匯市爆出逾24億美元的成交大量。

匯銀主管說，「熱錢像水一樣源源不絕流出，使新台幣匯率貶破31.8後，最低貶至31.899元，最多貶值2.31角。」

眼見外資大舉落跑，老大（指央行）也進場拋匯阻貶，不過調節力道並不是很大，因為今天有出口商這「隊友」一同加入拋匯行列，協助央行限縮新台幣匯率貶幅。

「出口商看到31.88以下的價位有進場拋匯，先前新台幣匯率一度升回31.4字頭，讓出口商餘悸猶存，看看現在的價位逼近前波低點31.9元，是出口商心目中還不錯的賣匯價位」，匯銀主管說。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管用三個字回應：「繼續貶」，如果美元指數持續攀升，主要亞幣繼續下探，那麼新台幣匯率本周也有進一步測試32元整數大關的機會。

近期最關鍵的數據，就是美國將於周四公布的CPI（消費者物價指數）表現，此一數據會影響市場對美國升息路徑的預期，進而牽動全球股匯走勢。

央行統計顯示，美元指數今天升值0.97%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元重貶1.59%，人民幣匯率也下挫1.29%，新台幣匯率貶幅為0.62%、日圓匯價下跌0.49%。