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ATM、網銀、信用卡出包 國泰世華致最深歉意

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

國泰世華銀行今(11)日下午針對上周六，ATM、網銀、網銀App及信用卡等相關服務出現延誤情況，發布新聞稿，向用戶及社會大眾致上最深歉意。

以下為新聞稿全文：

國泰世華銀行內湖資訊中心大樓於10月8日上午進行電力維護工程，惟工程進行一段時間後，於上午10時57分起ATM、網銀、網銀App及信用卡等相關服務出現延誤情況。經本行及機電廠商全力搶修後，於下午1時25分陸續恢復相關交易，下午3時25分所有服務均恢復正常運作。

對本次事件受影響之客戶及社會大眾，本行深感抱歉，國泰世華銀行將針對2022/10/12至2022/10/16期間（共五日），使用國泰世華銀行ATM進行國內「跨行台幣轉帳」及「跨行台幣提款」交易之民眾（無論是否為國泰世華銀行客戶），提供六次免收跨行轉帳/提款手續費優惠（採事後返還入帳機制）。

另針對10月8日當天上午10時到下午3時，於好市多賣場進行結帳的國泰世華Costco聯名卡友，就前開時段內之該筆交易金額（含刷卡交易及現金交易），多利金回饋由1%提高為3%。此外，對於10月8日當天採用本行收單服務的商家，另於10月15日提供本行卡收單手續費減免優惠。相關詳細措施說明將另公告於國泰世華銀行官網。

本行與施工廠商訂有合約，均依規定進行設備保養及定期維護。事件發生後，本行已偕同機電專家啟動調查，將針對機電系統及備援措施進行強化。就廠商責任之追究，將於原因釐清後依約辦理。

國泰世華銀行會深切檢討，提出積極改善計畫進行自我檢視與要求，並再次向因本次事件造成不便的客戶及社會大眾，致上最深歉意。

國泰世華 網銀

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