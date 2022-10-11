國泰世華銀系統8日大當機 補償方案出爐

國泰世華銀行8日系統當機，當天ATM、網銀、信用卡收單無法均受影響，金管會今（11）日例行記者會上，銀行局副局長林志吉表示，受影響部分，ATM現金存入各行帳戶有201萬元、現金存入他行帳戶有287萬元，所有金額都已在當天完成入帳，依規定要求國泰世華銀在17個營業日，函報詳細資料及後續處理情形，視處理情形為必要核處。

國泰世華銀也發新聞稿表示，將針對10月12日至10月16日期間（共五日），使用國泰世華銀行ATM進行國內「跨行台幣轉帳」及「跨行台幣提款」交易之民眾（無論是否為國泰世華銀行客戶），提供六次免收跨行轉帳/提款手續費優惠（採事後返還入帳機制）。

另外，對10月8日當天上午10時到下午3時，於好市多賣場進行結帳的國泰世華Costco聯名卡友，就前開時段內之該筆交易金額（含刷卡交易及現金交易），多利金回饋由1%提高為3%。此外，對於10月8日當天採用本行收單服務的商家，另於10月15日提供本行卡收單手續費減免優惠，相關詳細措施說明將公告於國泰世華銀行官網。

林志吉說明，10月8日國泰世華銀行當機，主因國泰世華銀行的內湖資訊大樓，當天上午因大樓業主進行老舊高壓變壓器更換工程，過程中，發電機發生過熱降載供電，影響空調導致部分伺服器，因為過熱自動關機，影響到該行ATM、網路銀行、信用卡收單服務無法正常運作。

他進一步表示，因變壓器更換工程廠商，在第一時間評估可以在當天中午12點恢復正常供電，因此國泰世華評估此時間短於啟動異地備援系統所需時間，因此當下決定全力完成該工程施工，而暫時不啟動備援系統。

關於受影響部分，一、信用卡收單大約在當天11點到下午1點25分，共有52家由國泰世華銀行負責單獨收單的特約商店均無法刷卡；二、網銀在10點57分到下午3點23分，相關異常情況有在官網公告；三、ATM主要在當天11點38分到下午三點25分，總共有相關交易受影響是現金存入各行帳戶26筆，金額是201萬元，另外現金存入他行帳戶有199筆，金額約有287萬元，受影響的比數跟金額，都已經在當天完成入帳。

林志吉說，事件主要肇因於發電機發生過熱，目前發電機原廠以及機電專家對於過熱原因尚待調查分析中，該行除了將積極進行改善措施以外，並將針對本次受影響客戶，以及對所有民眾提供補償措施。該行也在當天向銀行局通報重大偶發事件，依照規定要在17個營業日函報詳細資料或後續處理情形，視該行後續函報的處理情形為必要的核處。