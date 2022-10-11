國泰世華當機補償出爐 民眾這5天ATM跨行交易6次免費

國泰世華銀行10月8日發生系統大當機，不只造成網銀、行動網銀APP當機，ATM也無法領錢，所有國泰世華卡友無法刷卡，更影響好市多（Costco）、全聯等店家收單結帳，在金管會要求提補償方案後，今晚補償3方案出爐。其中針對所有民眾，在10月12日至16日期間，用國泰世華銀行ATM進行跨行轉帳、提款，有6次免手續費。

國泰世華銀表示針對這次當機事件，今提出3項補償方案：第一，無論是否為國泰世華銀行的客戶，只要於10月12日至16日期間，使用國泰世華銀行ATM進行國內「跨行台幣轉帳」及「跨行台幣提款」交易的民眾，都提供6次免收跨行轉帳、提款手續費，會採事後返還入帳。

第二，針對10月8日當天上午10時到下午3時，於好市多賣場進行結帳的國泰世華Costco聯名卡友，就前開時段內的交易金額，含刷卡交易及現金交易，多利金回饋由1%提高為3%。

第三，10月8日當天採用國泰世華銀收單服務的商家，10月15日提供卡收單手續費減免優惠。

國泰世華銀行表示，內湖資訊中心大樓10月8日上午進行電力維護工程，但工程進行一段時間後，上午10時57分起ATM、網銀、網銀App及信用卡等相關服務出現延誤，到下午1時25分陸續恢復相關交易，下午3時25分所有服務均恢復正常運作。

國泰世華銀行指出，與施工廠商訂有合約，將規定進行設備保養及定期維護，事件發生後，已偕同機電專家啟動調查，將針對機電系統及備援措施進行強化，並針對廠商責任做追究，將於原因釐清後依約辦理。