中壽推出人生GYM 陪你練人生鍛鍊心五力

「人生就像運動場，練的不是肌肉的強度，而是每個重要時刻都挺得住」。但是當在面對「健康」、「愛情」、「工作」、「財富」、「快樂」等關鍵課題，有誰能陪你練人生？

人生的道路充滿各種挑戰，對自己所愛及愛自己的人提供保障、分散風險至關重要。中國人壽（2823）秉持以客戶為中心，繼去年廣受好評的「陪練人生」，今年延續陪練的概念推出二部曲–「人生GYM」，從保戶與中壽的服務、互動出發，詮釋中壽業務員如何從「我」到「我們」，陪伴保戶鍛鍊「健康、愛情、工作、財富、快樂」人生心五力，在保戶人生最重要的五大時刻，都全力暖心陪伴 ，讓保險不只是買賣，而是一輩子的承諾。

中國人壽總經理黃淑芬表示，為了成為客戶人生馬拉松裡的最佳陪練員，每位中壽人始終用專業、愛與關懷提供客戶從年輕至樂齡的全方位保障，舉凡客服中心服務大使溫馨陪伴、連年捐贈各縣市政府扶助弱勢，都展現中壽積極實踐「公平同理，待客如己」的服務精神，以具體行動用心陪伴客戶安心練人生。

為強化中壽陪你練人生的品牌連結，「人生GYM」影片也同步於各大平台播放，依舊引領話題，總曝光數已突破5,100萬次，並於指定計程車隊與雙北市的公車車體廣告持續宣傳，繼續創造全心感動。

其中，許多人對愛情陪練班中的「從來沒想過，讓我成功求婚脫單的，居然是一張保單！」這段話特別有感。

另外，快樂陪練班中的金句「謝謝你給了我一個，不怕意外的人生」，更讓網友們紛紛表示，面對不可預知的未來，能擁有一個值得信任的心夥伴，一起陪練，提前為自己做好規劃準備，真是莫大的幸福。

連續四年獲公平待客原則評核績優的中壽，積極推動「ABCDE」五大策略，以豐富客戶的生活落實C策略-顧客導向，推出陪練人生與人生GYM，傳達中壽以陪練員的角色，陪伴客戶的各個人生階段，將保險帶入客戶的生活場景，持續朝「最受推薦與信賴的壽險公司」的願景邁進。

立即觀看中壽陪練人生二部曲–「人生GYM」：https://youtu.be/4K1YFVs-g-s，以及中壽神隊友全陪練故事；https://reurl.cc/gM431L。