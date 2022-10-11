防疫險9月賠40.4億元 國泰金9月只賺11.2億元

受到子公司國泰世紀產險9月防疫險自留賠款40.4億元影響，國泰金控（2882）9月稅後純益僅11.2億元，前九月稅後純益為541.8億元，累計每股稅後純益(EPS)為3.81元。

以下為國泰金的9月獲利新聞稿說明全文：

國泰金控2022年9月稅後淨利11.2億元，累計稅後淨利541.8億元。單月獲利持續反映防疫保單影響，子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信9月單月及累計稅後淨利皆創同期歷史新高，國泰人壽及國泰證券累計稅後淨利仍創歷史次高。

國泰人壽穩健獲利：國泰人壽9月稅後淨利23.0億，累計稅後淨利達467.6億，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。9月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為111億元及35億元，為業界第一。

9月受到美國最新通膨數據意外攀升，Fed於貨幣政策會議升息3碼並重申鷹派立場，同時調高升息預期並下修經濟展望等不利因素衝擊，導致股債雙雙重挫，美元大幅攀高，令金融市場再掀動盪。

面對高波動之金融局勢，國泰人壽密切追蹤市場動態，靈活調整資產配置，機動調整避險策略，今年以來公司穩定收益顯著提升，9月台幣匯率大幅走貶4.1%，累計至9月底仍為避險利得，外匯價格變動準備金餘額已逾500億，皆為投資績效帶來正面助益，並將有利公司維持外匯避險策略彈性並控管避險成本。

國泰人壽基於壽險業特性，持有大量支應保險負債之長天期固定收益資產，近期淨值波動主要來自今年利率彈幅可觀，導致資產面的債券出現資產評價損失，然公司資產品質良好，持有之債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，並未產生實際損失，不因短期財報淨值下滑而影響正常運營，不影響保戶權益。清償能力部分，由於現行財報保險負債仍以鎖定發單基礎衡量(Locked-in)，利率上升僅單邊影響資產市價，對保險負債之影響並未反映，未能完善呈現公司經濟實質變動。

據本公司內部9月財務績效自結數試算，以IFRS 17評價負債公允價值後之淨值比大於5%，優於現行財報且波動相對平穩，更能體現資產負債匹配之效果，反映公司穩健之經濟體質。國泰人壽9月RBC%則逾320%，遠高於法令要求，資本維持穩健，清償能力無虞。公司將密切監控投資部位並視局勢變化機動調整，同時持續提升資產品質，強化風險控管及應變措施，採取一切必要作為確保穩健經營及良好清償能力。

保險業務方面，面對全球金融市場持續動盪，以及美元升息趨勢下，民眾偏好可穩定累積資產的金融產品，也帶動利率變動型商品及投資型商品持續熱賣，9月份美元利率變動型商品新契約保費收入34.1億元，較上月成長10%；投資型商品9月單月初年度保費亦相較上月提升約8%。

而新冠疫情也提升民眾對風險的意識，9月A&H商品新契約保費收入7.4億，相較去年同期成長51%。此外，國泰人壽於9月份與國泰世華銀行攜手推出「利即保」，首創將定存利息轉換為一年期意外險，提供數位原生世代新型態金融服務。

國泰世華獲利表現穩健：國泰世華銀行9月稅後淨利24.4億元，累計稅後淨利209.1億元，較去年同期成長11%。受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入較去年同期成長達23%；累計淨手收維持穩定。截至今年9月底逾放比率為0.09%，備抵呆帳覆蓋率為1855%，資產品質維持穩健。

信用卡9月底有效卡數達557萬張，較去年同期成長6%，維持市場第一，動能來自主力信用卡CUBE卡新戶持續增加，動卡率同步提高。綠色金融業務方面，日前馬尼拉分行與菲律賓龍頭企業Villar集團之控股公司PrimeAsset，簽署披索12.5億元(約新台幣6.75億元) 的永續績效連結貸款(Sustainability-linked Loan, SLL)，為菲律賓金融市場首例，再創國銀先河，凸顯國泰世華在永續金融業務上的專業與努力。

國泰產險堅持守護對保戶之承諾，持續關注疫情變化預作準備：國泰產險9月稅後淨損34.7億元、累計稅後淨損111.6億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變，9月單月已賠付41.0億元、累計前九月已賠付165.9億元(考量再保分出後自留賠款為135.7億元)，未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備22.4億元；近期疫情仍處於高原且防疫政策陸續調整，後續會密切關注並隨時調整賠款準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

核心保險業務上，9月份簽單保費22.9億元，累計簽單保費達210.9億元，年成長14%。佔比最大之車險業務，新件業務動能強勁，累計簽單保費年成長10%；商業險方面，強化業務篩選，爭取市場良質法人業務，火險與工程險皆有雙位數的成長表現，累計簽單保費分別年成長37%、41%。

國泰證券各項業務持續快速成長：國泰證券9月稅後淨利1.1億元，累計前九月稅後淨利11.3億元，為歷史次高。國泰證券核心業務持續快速成長，台股經紀市佔累計前9月排名為國內券商前五大，年增率逾9％；複委託業務持續居市場龍頭地位，為唯一市佔率突破兩成的券商，同期成長率也超過20%，零售投資人與機構法人交易金額亦雙雙締造券商第一的佳績。

此外，受年輕族群青睞的台股定期定額業務，累計前9月扣款金額一舉突破170億，已超越去年全年扣款金額，續創新高紀錄。展望第四季，國泰證券將持續推出更多創新數位平台服務；面對多變的環境，將持續強化風險控管，降低市場波動對自營及承銷業務發展的影響。

國泰投信資產規模穩居第一：國泰投信9月稅後淨利1.0億元，累計前9月稅後淨利11.9億元，較去年同期成長8%。9 月市場仍持續關注FOMC的利率會議決策，使得整體市場觀望氣氛濃厚，擔憂升息過快導致未來經濟步入衰退。

國泰投信持續關注市場狀態及動態調整商品推展，研發創新產品，國泰全球品牌50 ETF 基金（股票代號00916）9/26掛牌上市，國泰永續高股息ETF 基金(股票代號00878) 深獲投資人青睞，截至9 月底受益人數突破72 萬人，基金規模超過1,100 億元，是目前國內最大規模ESG 主題ETF；公司各項業務穩定成長，總管理資產規模新台幣1.14 兆元，穩居市場第一。