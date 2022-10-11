新台幣大貶1.99角 央行盤中砸10億美元阻貶

美股大跌影響下，台北股匯市今（11）日上演大逃殺，新台幣兌美元開盤隨即貶破31.800元關卡，盤中一度貶逾2角，最低觸及31.899元，午盤後央行防守積極，砸下逾10億美元以上阻貶，加上出口商拋匯助陣，但仍不敵外資匯出，終場以重貶1.99角、31.867元作收，兩大外匯公司成交金額合計爆出23億美元大量。

台股今開低走低，台積電大跌8.33%、收401.5元，半導體族群倒成一片，大盤指數終場收在13106.03點，下跌596.25點，成交量2177.6億元；三大法人賣超386.99億元。匯市也上演大逃殺，外資匯出力道擴大，終場以貶值1.99角作收。

匯率人士指出，今日為連假後首個交易日，跟隨國際匯市變動，台灣放假期間美元已反彈走強，今日台幣開盤隨即補跌，一開盤就貶破31.7及31.8元價位，整體盤勢仍由外資主導、「殺比較多」，導致匯市重挫，盤中一度重挫逾2角。

匯銀人士說，央行在31.900元價位下方防守趨嚴，佈置較多賣單阻貶，大約整體匯市成交量一半都是央行賣單，動用逾10億美元阻貶；加上出口商「助攻」，在31.880元價位時，因已靠近31.901元的前波高點，因此轉為積極拋匯，但仍不敵外資匯出力道，終場貶幅雖收斂，但仍以重貶近2角收盤。

新台幣今日貶值約0.4%，略低於人民幣貶值0.5%，但相較於日圓僅貶值0.05%、韓元貶值0.2%還多，主因台灣連假因素，其他國家貨幣昨已反映美元反彈壓力。

展望後市，國銀外匯交易員，市場本周將持續關注美國聯準會會議紀錄，以及更重要的美國消費者物價指數（CPI），預估新台幣短期目標還是32元整數關卡，「只是早晚的事」，但在央行防守下仍會是緩貶格局，短線上震盪幅度可能加大。

交易員說，聯準會升息照既定步調走、力道仍很強，美元不太容易走弱，整個要轉向偏弱的機率很，假如美國CPI下降較多，美元才會有回檔壓力，但回檔恐難有持續性，要全面轉弱不容易。