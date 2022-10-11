防疫理賠高峰未過？近一周理賠增加65億元為今年次高

防疫險理賠持續失血。金管會今（11）日公布防疫保單最新數據，10月4日至10月10日近一周防疫險理賠件數增加超過15.3萬件，理賠金額增加65億元，為今年以來的次高；疫苗險近一周理賠件數增加4.8萬件，理賠金額增加21億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至10月10日止，防疫保單已理賠超過245萬件、理賠金額逾955億元；疫苗險理賠件數逾63萬件，理賠金額266億元，防疫雙險總件數309萬件，理賠金額共1221億元。

自今年以來統計至10月10日，防疫險部分，有效保單486萬件，保費收入45.2億，理賠金額是保費收入的21倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的26倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共728萬件。

國內今日新增4萬1,438例COVID-19本土個案，較上週同日減少16.5%，但疫情指揮中心認為目前應為高原波動期，是否因為連假因素要再觀察，產險業者也將整體理賠金額預估數持數擴大至1,500億元。

增資部分，目前已核准五家產險業增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元，已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰（2207）產險200億元，五家合計687億元。

另外，有四家已完成增資程序，包含國泰世紀產險、中信產、富邦產、新安東京海上產險等，以及有四家申請短期借款，以支應防疫險鉅額理賠金。

現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。