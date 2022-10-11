僅壽險業可做「金融資產重分類」 恐明年財報才適用

金管會今宣布，會研基金會已在7日就「保險業因國際經濟情勢劇變致生管理金融資產的經營模式改變，所衍生金融資產重分類疑義」提供參考指引，重分類將有三大條件：1.依照IFRS 9規範 2.會研基金會指引，及3.個別公司做重分類應由公司管理階層與簽證會計師做判斷。

保險局副局長張玉煇說，保險業如擬進行金融資產重分類，應依IFRS 9相關規範及會基會參考指引辦理，金管會並將要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加。

關鍵是何時可以適用？依IFRS 9規定，重分類生效日是在公司內部評估後的下一個財報期間的第一天開始適用（經營模式變動後的第一個報導期間的第一天）。

而依規定，重分類屬於重大事項，除須董事會通過還需要做重訊公告。

證期局副局長張子敏說，依照規定，上市櫃或非上市櫃公司做資產重分類，董事會次一天開始兩小時前要發布重訊。

換言之，至今都沒有任何一家公司做重訊公告，即便公司現在開始評估走內部流程，也得等到明年1月1日才能適用。

張玉煇也說，該指引是針對「保險業資產負債不匹配問題」做指引，保險業可以適用，其他行業並非保險局權責，但看起來強調負債的問題，壽險業很明顯，產險業沒有此問題，因為這各指引是寫保險業，但還是要符合相關規範。

金管會表示，IFRS 9對重分類訂有原則性規範，會基會提供參考指引，個別公司能否重分類，3.仍應由公司管理階層與其簽證會計師，共同考量實際對金融資產之管理模式及相關事證進行判斷，管理階層須能清楚解釋經營模式改變之合理性及留存佐證，相關程序及資訊揭露並應依保險法及證券交易法相關規定辦理。