保險存摺會員破20萬人 感恩回饋抽iPhone14

壽險公會今(11)日表示，今年6月上線迄今的保險存摺平台，已累積用戶逾20萬，讓許多保戶不用像過往耗時人工申請等待與額外花費列印證明，壽險公會將舉辦iPhone14等抽獎活動，鼓勵保戶多加使用。

連90歲以上的數位移民 (Digital Immigrants)都會用「保險存摺」平台，了解自己到底有哪幾張保單，解決了遺失找不到、紙本受潮發黃的問題。

保險存摺（網址：https://insurtech.lia-roc.org.tw/index.html），已於2022年6月1日正式上線，開啟保單隨身的新頁。民眾可點入壽險公會官網，或是進入上述網址，登錄會員後，可即時、隨時、隨地透過手機與電腦，上網查詢自己的保險資料。

保險存摺平台是由壽險公會、產險公會、與22家壽險、14家產險公司及合作廠商中華電信、台灣網路認證公司，在現行保險科技運用共享平台基礎上建置完成，保戶可查詢以本人為要保人或被保險人之所有人身保險已投保狀況，包括效期內的保單與到期失效保單，一覽無遺。

根據保險存摺平台內部統計，上線四個月以來，登錄會員超過20萬人，集中在高雄、新北、台北、台中、台南、彰化、桃園、屏東、雲林等縣市，扣除外島澎湖、金門、連江縣來看，居住新竹市、嘉義市的保戶註冊數最低。

進一步分析使用保險存摺平台的保戶輪廓，累計至今總會員數達20萬用戶，20歲為396人，21歲至50歲間共計17.5萬人，占總會員數87％，為主要使用者；50歲以上者為2.5萬人，其中超過70歲者有近千人。

保險存摺平台分為「普通會員」（免費）與「白金會員」（年費100元）兩種，普通會員可查詢到「保單總覽」一項資料。

白金會員則可於一年內不限次數，查看所有保單資料，包括：保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效、要／被保險人資料…等。

也就是說，白金會員可使用四項功能，包括：保單總覽、保單資訊查看、投保紀錄PDF檔下載、保險理賠聯盟鏈／保險理賠醫起通案件申請轉送進度查詢等。

其中，投保紀錄PDF檔下載的服務，過去以來壽險公會也提供紙本申請，多用於遺失保單的保戶、失聯的保戶，或是保戶死亡後，其親屬、法定繼承人等需要辦理相關保險金、遺產轉移登記等證明，單次工本費為350元，高於保險存摺平台可供白金會員使用該服務的費用。

保險存摺平台規劃12月起，增置保險業身分驗證中心串接、線上理賠申請、可透過 FACE ID或指紋登入（限保險存摺App）等三項服務，詳細內容請參考保險存摺網頁說明。

保險存摺平台登錄會員用戶已突破20萬人，將擴大舉辦雙十節1010感恩回饋活動，準備了總價值破50萬元豐富獎品，包括iPhone 14 128GB、iPad 第9代64GB（顏色隨機）、7-11禮券100元、LINE POINTS 50點及保險存摺白金會員延長一年，數量有限，送完為止。

2022年11月11日24:00前成為保險存摺白金會員者，並加入壽險公會官方LINE帳號，完成以上兩步驟，即獲得雙十節1010回饋感恩抽獎資格。

為鼓勵更多保戶加入保險存摺平台，壽險公會特別加碼多送iPhone 14，活動期間，每周一中午（10／17、10／24、10／31、11／7）統計新增的白金會員人數，每累積一萬人，多抽一支iPhone 14 128GB（顏色隨機）。

此外，主辦單位再提供一項「提高抽獎機率」的設計，若推薦給親友，親友加入保險存摺並升級為白金會員，親友即獲得抽獎資格；親友填寫推薦人的推薦碼，則推薦人可提高中獎機率；只要推薦越多人中獎機率越高，另推薦人數達五人還送LINE POINTS 50點。

保險存摺雙十節回饋活動得獎名單，將在2022年11月17日抽出中獎人，並於2022年11月18日17:30前在壽險公會LINE官方帳號與壽險公會官方網站公布，壽險公會將同步以E-mail方式通知得獎人。

中獎者每人限領一次，不得重複領獎，詳細參加抽獎與領獎等注意事項，請上網查詢保險存摺平台App、壽險公會LINE官方帳號。