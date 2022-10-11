全球人壽打造閱讀無礙保障 製作為愛朗讀DM

根據衛生福利部統計註，截至2022年第二季為止，身心障礙人數達119萬餘人，全球人壽於10月推出各項身心障礙金融友善服務，考量視障者需求，特製為愛朗讀DM，以及攜手財團法人愛盲基金會數位出版處製作微型保險之易讀手冊，有助身心障礙者及高齡者更容易理解保險商品資訊，進一步強化自身保障，讓閱讀無礙、保障有愛。

全球人壽延續5月為愛朗讀語音文章及手語動畫之高齡友善金融措施，現更進一步考量視障者之需求，製作為愛朗讀DM，特於部分金融友善版DM加上特製QR code點字貼紙，方便視障人士利用觸摸方式即可辨識QR code位置，輕鬆掃描QR code即可聽取商品內容，QR code點字貼紙供各通訊處及服務中心友善服務運用，目前可運用QR code點字貼紙的商品文宣包含投資型商品DM、小額終老商品DM與微型保險易讀手冊。

全球人壽委請財團法人愛盲基金會數位出版處協助製作微型保險易讀手冊「錢交少少 保護多多」，為保險業首度以易讀易懂（Easy to Read）的概念，針對保險商品設計遊戲式保險手冊，適用對象除了輕中度心智障礙者、閱讀障礙者外，兒童、高齡及一般民眾皆可使用。不僅有效弭平「無法閱讀」的障礙，更進一步消除「難以理解」的困境。

易讀手冊由台灣推動易讀易懂的專家學者共同審訂，邀請七位輕中度心智障、自閉症及低視能者等擔任品管顧問參與測試與編製，提供親身體驗意見，透過將大量的資料彙整、閱讀分析，解構再重新結構，把難懂的保單條款及專業術語都化成簡易的文字，並搭配豐富的圖片，以好理解的內容讓心智/閱讀障礙者、年長者更容易靠自己理解相關的保險資訊，以具體實踐照顧弱勢族群的金融友善環境。

全球人壽表示，易讀手冊排版簡單，顏色設計對比柔和以符合身障者需求，且文字大小以衛福部「認識身心障礙者特質與需求」手冊建議16級為主，內容淺顯易懂口語化並設計搭配互動小遊戲，除適合身心障礙者外，也適合兒童與高齡者，家長帶孩子以繪本親子共讀的方式，透過互動遊戲來瞭解保險觀念。

為友善視障者，全球人壽與愛盲基金會討論出於易讀手冊的順手位置封面加上點字QR Code，以點字方式引導視障者可透過手機掃描，即可聽取手冊內容的語音朗讀，操作簡便讓視障者及閱讀困難者也都能使用。加上語音朗讀也讓這本易讀手冊化身為有聲書，兒童與年長者都可以使用。目前這款微型保險易讀手冊包含實體印刷及電子版，實體印刷部分供各通訊處及服務中心友善服務運用；電子版部分，則可透過全球人壽官方網站之微型保險專區下載使用。