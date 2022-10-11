元大銀行支付生態圈再擴大 秋日「悠遊付」趣旅行

元大銀行持續深耕行動支付領域，元大銀行帳戶現已可綁定「悠遊付」，讓無信用卡的用戶也能方便支付，將「Easy Wallet(悠遊付)」App綁定元大銀行帳戶，只要透過手機，就能輕鬆使用「悠遊付」的互相轉帳、生活繳費、直接扣款等多功能服務。和親朋好友聚餐、團購拆帳時，悠遊付免去翻錢包、找零錢的困擾，將您的資金靈活運用，提供高效率的金流服務。

使用元大銀行帳戶綁定悠遊付後，透過具有NFC感應功能的Android手機，使用悠遊付-嗶乘車功能，可於雙北公車捷運、台中捷運及YouBike手機一嗶就乘車，亦可快速自動加值實體悠遊卡，再也不用擔心悠遊卡餘額不足。悠遊付與眾多通路合作，從實體商店如全家、7-Eleven，到網路商城如PChome24h購物、MOMO購物網等，皆可使用悠遊付直接扣款消費，透過悠遊付也能繳納台北市自來水費、汽機車路邊停車費、學雜費等生活開支。

元大銀行客戶在今年10月11日至12月31日使用悠遊付綁定連結元大銀行存款帳戶，前5,000名客戶只要進行任一筆不限金額之儲值或帳戶扣款消費，即享有100元悠遊付回饋金，完成綁定悠遊付後，並綁定元大銀行LINE個人化服務，再加碼抽新臺幣500元悠遊付回饋金(限量100名)，最高享有600元的悠遊付回饋金。從實體到數位，掌握多元支付，樂享無「現」生活。

元大銀行為提升客戶體驗，積極參與財金公司手機門號跨行轉帳服務，2020年起成為首波提供手機門號跨行轉帳服務的銀行業者，客戶只要登入元大行動銀行App，選擇手機號碼要連結的新台幣帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知對方手機號碼進行轉帳即可，方便、簡單又便利。

為持續推廣以數位創新提升日常生活的便利，元大銀行另推出「說走就走趣旅行」活動，在活動期間於元大銀行APP首次完成手機門號收款設定及元大LINE個人化綁定，即可參加旅遊現金禮抽獎活動，獎金最高達10,000元共三名，並在手機門號收款設定後，成功完成任二筆手機門號轉帳交易，即可獲得轉帳回饋金50元共計1,400名，活動期間至2022年12月31日止。

元大銀行積極布局數位金融發展，致力於提供客戶多元化的行動支付場景，與「悠遊付」等多家電子支付業者合作，打造完善食、衣、住、行、育、樂電支生態圈，享有全方位便利加乘的體驗，陪伴你我日常生活。今年元大行動銀行APP首創通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和第三方驗證，更進一步延伸綠色低碳金融應用場景，元大行動銀行創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，鼓勵客戶多加使用電子化交易，並可隨時查看個人減碳成果，元大銀行未來將持續透過流程與技術的創新，擴展金融支付生態圈，舉辦豐富多元的回饋活動，結合客戶日常支付需求，提供優質且多元的綠色金融服務。