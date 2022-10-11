快訊

名導性侵4女星17年婚姻玩完！「鬧大就殺你」下場超慘

2022年版Apple TV快登場了！曝4大亮點、親民價直攻Chromecast族群

澳門最後一面青天白日旗：國父紀念館與台澳關係的轉變

元大銀行支付生態圈再擴大 秋日「悠遊付」趣旅行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「秋日悠遊付」活動。(元大銀行/提供)
元大銀行「秋日悠遊付」活動。(元大銀行/提供)

元大銀行持續深耕行動支付領域，元大銀行帳戶現已可綁定「悠遊付」，讓無信用卡的用戶也能方便支付，將「Easy Wallet(悠遊付)」App綁定元大銀行帳戶，只要透過手機，就能輕鬆使用「悠遊付」的互相轉帳、生活繳費、直接扣款等多功能服務。和親朋好友聚餐、團購拆帳時，悠遊付免去翻錢包、找零錢的困擾，將您的資金靈活運用，提供高效率的金流服務。

使用元大銀行帳戶綁定悠遊付後，透過具有NFC感應功能的Android手機，使用悠遊付-嗶乘車功能，可於雙北公車捷運、台中捷運及YouBike手機一嗶就乘車，亦可快速自動加值實體悠遊卡，再也不用擔心悠遊卡餘額不足。悠遊付與眾多通路合作，從實體商店如全家、7-Eleven，到網路商城如PChome24h購物、MOMO購物網等，皆可使用悠遊付直接扣款消費，透過悠遊付也能繳納台北市自來水費、汽機車路邊停車費、學雜費等生活開支。

元大銀行客戶在今年10月11日至12月31日使用悠遊付綁定連結元大銀行存款帳戶，前5,000名客戶只要進行任一筆不限金額之儲值或帳戶扣款消費，即享有100元悠遊付回饋金，完成綁定悠遊付後，並綁定元大銀行LINE個人化服務，再加碼抽新臺幣500元悠遊付回饋金(限量100名)，最高享有600元的悠遊付回饋金。從實體到數位，掌握多元支付，樂享無「現」生活。

元大銀行為提升客戶體驗，積極參與財金公司手機門號跨行轉帳服務，2020年起成為首波提供手機門號跨行轉帳服務的銀行業者，客戶只要登入元大行動銀行App，選擇手機號碼要連結的新台幣帳號，並完成簡訊密碼驗證，兩步驟即可輕鬆設定完成，日後欲使用轉帳服務，只要告知對方手機號碼進行轉帳即可，方便、簡單又便利。

為持續推廣以數位創新提升日常生活的便利，元大銀行另推出「說走就走趣旅行」活動，在活動期間於元大銀行APP首次完成手機門號收款設定及元大LINE個人化綁定，即可參加旅遊現金禮抽獎活動，獎金最高達10,000元共三名，並在手機門號收款設定後，成功完成任二筆手機門號轉帳交易，即可獲得轉帳回饋金50元共計1,400名，活動期間至2022年12月31日止。

元大銀行積極布局數位金融發展，致力於提供客戶多元化的行動支付場景，與「悠遊付」等多家電子支付業者合作，打造完善食、衣、住、行、育、樂電支生態圈，享有全方位便利加乘的體驗，陪伴你我日常生活。今年元大行動銀行APP首創通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和第三方驗證，更進一步延伸綠色低碳金融應用場景，元大行動銀行創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，鼓勵客戶多加使用電子化交易，並可隨時查看個人減碳成果，元大銀行未來將持續透過流程與技術的創新，擴展金融支付生態圈，舉辦豐富多元的回饋活動，結合客戶日常支付需求，提供優質且多元的綠色金融服務。

元大 悠遊付 手機

延伸閱讀

最牛一輪／國泰道瓊反1熱 元大28夯

「全台最有錢YT」豪砸600萬買手機門號　親曝用途

「超級在哪？」王鴻薇酸超級悠遊卡就是把卡片貼手機後

悠遊付app增「悠遊卡加值機」功能 可用手機NFC幫SuperCard超級悠遊卡感應加值

相關新聞

誇張定存77年後才能領？4400萬放銀行還沒生利息「餘額先變0」 她怒抓4詭異行徑

全球通膨來襲、熊市惡夢壟罩，加上部分銀行宣布調高存款利率，不少人因此選擇積蓄放入銀行定存。

全球人壽打造閱讀無礙保障 製作為愛朗讀DM

根據衛生福利部統計註，截至2022年第二季為止，身心障礙人數達119萬餘人，全球人壽於10月推出各項身心障礙金融友善服務...

股匯雙殺 新台幣早盤重挫逾2角摜破31.8元

雙十連假之後首個交易日，在美股重挫的利空籠罩之下，台灣股匯市補跌壓力沉重，台股一度狂瀉逾500點，新台幣匯率也重貶逾2角...

新台幣開盤貶7.2分 為31.74元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.740元開盤，貶7.2分

純網銀戰場 轉向網路投保

純網銀在國內問世逾一年，業者的競爭策略從初期的「撒幣」，戰場轉往網路投保領域，將來銀行、LINE Bank這兩家純網銀近...

防壽險負現金流 金管會盯

壽險業金融資產重分類爭議恐讓升息趨勢下的保單解約情況變得嚴重，兩家壽險公司高層昨（10）日不約而同透露，金管會保險局防患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。