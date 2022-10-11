悠遊付連結元大銀行帳戶 最高享600元回饋金

享受無現金支付交易環境，悠遊付是你的最佳選擇。為讓消費者更為便利，悠遊付持續擴大合作銀行的範圍，即日起開放元大銀行帳戶綁定悠遊付，合作銀行家數增至17家。

歡慶悠遊付可連結元大銀行帳戶，即日起至12月31日止，悠遊付會員首次綁定元大銀行帳戶，並以綁定之元大銀行帳戶進行任一筆不限金額儲值或帳戶扣款消費，即可獲得悠遊付回饋金100元，限量5,000名(活動期間每悠遊付帳戶限回饋一次)；若再完成元大銀行LINE個人化服務綁定，還可加碼抽悠遊付回饋金500元，限量100名，也就是最高有機會可獲得600元悠遊付回饋金。

隨著無現金支付交易環境的發展，根據金融監督管理委員會統計，截至6月底，電子支付使用者達1,790萬人，顯示在各家業者努力及疫情的催化下，民眾已逐漸將無現金支付視為日常生活的一部分。透過悠遊付綁定銀行帳戶，除了可進行消費付款外，也可以利用「儲值」、「提領」等功能，依據個人的需求進行資金調度，不但便利，而且安全又乾淨。