快訊

名導性侵4女星17年婚姻玩完！「鬧大就殺你」下場超慘

2022年版Apple TV快登場了！曝4大亮點、親民價直攻Chromecast族群

澳門最後一面青天白日旗：國父紀念館與台澳關係的轉變

悠遊付連結元大銀行帳戶 最高享600元回饋金

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
為讓消費者更為便利，悠遊付持續擴大合作銀行的範圍，即日起開放元大銀行帳戶綁定悠遊付，合作銀行家數增至17家。悠遊卡公司提供
為讓消費者更為便利，悠遊付持續擴大合作銀行的範圍，即日起開放元大銀行帳戶綁定悠遊付，合作銀行家數增至17家。悠遊卡公司提供

享受無現金支付交易環境，悠遊付是你的最佳選擇。為讓消費者更為便利，悠遊付持續擴大合作銀行的範圍，即日起開放元大銀行帳戶綁定悠遊付，合作銀行家數增至17家。

歡慶悠遊付可連結元大銀行帳戶，即日起至12月31日止，悠遊付會員首次綁定元大銀行帳戶，並以綁定之元大銀行帳戶進行任一筆不限金額儲值或帳戶扣款消費，即可獲得悠遊付回饋金100元，限量5,000名(活動期間每悠遊付帳戶限回饋一次)；若再完成元大銀行LINE個人化服務綁定，還可加碼抽悠遊付回饋金500元，限量100名，也就是最高有機會可獲得600元悠遊付回饋金。

隨著無現金支付交易環境的發展，根據金融監督管理委員會統計，截至6月底，電子支付使用者達1,790萬人，顯示在各家業者努力及疫情的催化下，民眾已逐漸將無現金支付視為日常生活的一部分。透過悠遊付綁定銀行帳戶，除了可進行消費付款外，也可以利用「儲值」、「提領」等功能，依據個人的需求進行資金調度，不但便利，而且安全又乾淨。

悠遊付 元大

延伸閱讀

line帳號被盜如滾雪球 彰化多名地方首長受害

陳時中出金句Line貼圖 黃珊珊稱最印象深刻是「這句」

電子支付車資反遭控坐霸王車 真相大白小黃運將慘了！

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

相關新聞

誇張定存77年後才能領？4400萬放銀行還沒生利息「餘額先變0」 她怒抓4詭異行徑

全球通膨來襲、熊市惡夢壟罩，加上部分銀行宣布調高存款利率，不少人因此選擇積蓄放入銀行定存。

全球人壽打造閱讀無礙保障 製作為愛朗讀DM

根據衛生福利部統計註，截至2022年第二季為止，身心障礙人數達119萬餘人，全球人壽於10月推出各項身心障礙金融友善服務...

股匯雙殺 新台幣早盤重挫逾2角摜破31.8元

雙十連假之後首個交易日，在美股重挫的利空籠罩之下，台灣股匯市補跌壓力沉重，台股一度狂瀉逾500點，新台幣匯率也重貶逾2角...

新台幣開盤貶7.2分 為31.74元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.740元開盤，貶7.2分

純網銀戰場 轉向網路投保

純網銀在國內問世逾一年，業者的競爭策略從初期的「撒幣」，戰場轉往網路投保領域，將來銀行、LINE Bank這兩家純網銀近...

防壽險負現金流 金管會盯

壽險業金融資產重分類爭議恐讓升息趨勢下的保單解約情況變得嚴重，兩家壽險公司高層昨（10）日不約而同透露，金管會保險局防患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。