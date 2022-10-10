9月新台幣名目、實質有效匯率雙降 對這產業有幫助

美國聯準會「鷹」風陣陣，衝擊全球非美貨幣走勢。根據台北外匯市場發展基金會最新統計，9月新台幣名目、實質有效匯率指數「雙降」，其中名目有效匯率指數為120.59，連兩跌並為五個月新低，實質匯率指數101.3，連三挫並為七個月低點。中央銀行指出，實質有效匯率指數下滑，有助提振我國出口報價競爭力。

回顧上周五，受到美元指數轉強影響，國內股匯雙殺，台股收盤大跌近200點，新台幣匯率也重貶1.38角，以31.668元作收，終結連三升，總成交量為14.16億美元。展望後市，匯銀主管表示，新台幣匯率深受美元指數、股市強弱與外資動向牽動，估計短期內，仍將位於31.5~32元區間波動。

聯準會啟動又快又猛的升息循環，激勵國際美元身價大漲，加重新台幣等非美貨幣貶勢。央行資料顯示，新台幣匯率9月貶勢擴大，單月貶值1.308元，貶幅為4.12%。

相較於新台幣，台灣主要貿易對手國貨幣韓元更為弱勢，單月重貶6.47%，日圓則是貶值3.96%。至於人民幣與星元，9月分別兌美元貶值2.86%與2.3%。

央行指出，名目有效匯率指數是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值。相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數下跌，表示台灣出口報價競爭力增強。

央行總裁楊金龍先前赴立法院報告時表示，今年以來國內匯市呈現美元超額需求，央行上半年淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣，以維持新台幣匯率動態穩定。由於台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商的報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。