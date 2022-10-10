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遠銀Bankee活存利率最高1.06% 6天湧入數億元存款

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
東商銀表示，旗下Bankee社群銀行調升活存基本利率為1%至1.06%，且無條件、無上限，接近定存利率。圖／遠東商銀提供
東商銀表示，旗下Bankee社群銀行調升活存基本利率為1%至1.06%，且無條件、無上限，接近定存利率。圖／遠東商銀提供

美國聯準會持續升息，各銀行也跟進調整利率。遠東商銀表示，旗下Bankee社群銀行調升活存基本利率為1%至1.06%，且無條件、無上限，接近定存利率，吸引許多投資族、退休族、資產族作為資金停泊、存領月息或資產配置活用等理財工具，短短6天已有許多大戶線上開戶，並帶著資金存入，湧入數億元。

遠東商銀表示，Bankee社群銀行數存帳戶活存基本利率，自推出以來只有升息、沒有降息，在全球銀行緊跟美國升息腳步抗通膨時，遠東商銀Bankee社群銀行也在第一時間隨央行政策啟動升息，幫助客戶減輕通膨壓力，增加利息收入。

觀察目前國內銀行數存帳戶活存利率，設有不同門檻與任務，達成特定任務才能享有優惠存款利率，不少民眾因為忘記解任務而喪失資格。遠銀表示，Bankee社群銀行沒有設計複雜任務或門檻，幫助客戶在忙碌生活中不需要煩惱利息鎖事，隨時將錢存進Bankee數存帳戶都能享有1.06%基本利率。

遠銀建議，民眾理財第一件事，就是選對主力帳戶，善用理財工具輕鬆掌握，民眾可透過臨櫃、約定轉入等方式，將其他銀行資金集中轉入Bankee社群銀行累積，立即享有基本利率1.06%無條件、無上限，再透過Bankee數位存款母子帳戶，進行帳戶用途分類，輕鬆做好財務管理。

遠銀表示，無論是母帳戶或子帳戶皆享相同基本利率，適合投資族、退休族、上班族、自營商、自由業或小資族等各類族群，只要有財務就需要管理，善用Bankee數位存款母子帳戶輕鬆分配管理，例如每月提撥教育費、買車基金、頭期款、圓夢金、急用金，按時規律提撥並累積資金，讓利息生利息成為一筆可觀儲蓄金，臨時有資金需求，也能自由彈性提領運用。

以存款有限的小資族為例，因資金有限，最後結算可能只賺到便當錢，遠銀建議，不如將查詢優惠及解任務的時間省下來，直接使用Bankee數存帳戶，無門檻提供1.06%基本利率，輕鬆賺取活存優利。

若希望享有更高活存利率，只要分享推薦碼給親朋好友，或是將自己的推薦碼分享在網路上讓網友主動加入，邀請1位以上親友成功申辦Bankee數存帳戶，推薦人與被推薦人，皆能享有6個月內5萬元存款額度2.6%優惠存款利率，活動截止期限至今年底止。

美國升息 遠銀

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