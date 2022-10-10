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錠嵂保經志工演出舞台劇 伴弱勢童面向未來

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
昨日錠嵂志工組成的「紅鼻子鵲寶公益劇團」，攜手與合演出舞台劇「女王的約定」。圖／錠嵂保經提供
昨日錠嵂志工組成的「紅鼻子鵲寶公益劇團」，攜手與合演出舞台劇「女王的約定」。圖／錠嵂保經提供

持續深入社福關懷，錠嵂保經表示，昨日錠嵂志工組成的「紅鼻子鵲寶公益劇團」，攜手與合演出舞台劇「女王的約定」，傳遞著正向的觀念，希望帶給現場大小朋友面對困難的勇氣。錠嵂藍鵲社福基金會「紅鼻子鵲寶公益劇團」自2016年成立，陪伴過數千位的孩童、弱勢團體，至今服務人數已達破萬人。

錠嵂藍鵲社福基金會在2017年、2019年、2021年，獲得臺灣保險卓越獎的肯定。基金會執行長羅嘉華強調，希望透過基金會的信念「愛與陪伴」讓孩子產生「信念」、產生「自信」，迎接人生上的每個困難和挑戰；也期許各界一同加入社福的行列，捐款只是其中一種管道，身體力行，給予陪伴也會是一股很強大的力量。

錠嵂藍鵲社福基金會今年也特別邀請「罕見疾病基金會」、「天使心家族」等社福團體及小朋友來到台中夏綠地公園，一起到現場免費觀看戲劇表演。

罕見疾病基金會主任陳虹惠表示，「每次病友來參加都很感動，特別是透過戲劇把生活上的問題給融入，並學習到如何面對以及解決問題」；天使心家族主任黃鈺婷也說，「希望透過這樣的活動，鼓勵社會大眾對身心障礙家庭共榮與友好的互動」。

錠嵂表示，活動現場也提供社服單位到現場設攤，讓民眾認識不同社福團體的理念，其中還有病友所製作的手工布，培力行銷力，讓社會弱勢的孩子們，有更多機會與民眾交流，希望幫助他們更容易融入社會大眾，最終的目的都是讓他們有機會走出去，證明他們跟大家沒有不同、且「一樣優秀」。

藍鵲 天使

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