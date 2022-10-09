快訊

六家「不能倒」銀行資本吃鱉！股債市崩跌 僅這1家穩住

體操／世界盃土耳其挑戰賽 蕭佑然奪鞍馬國際賽首金

國慶北返車潮塞在國道上 部分路段晚間「紅爆」車速剩20多公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六家「不能倒」銀行資本吃鱉！股債市崩跌 僅這1家穩住

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
中國信託銀行。圖／聯合報系資料照
中國信託銀行。圖／聯合報系資料照

受上半年股債市崩跌「沖刷」，六家俗稱「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）中，到今年6月底僅剩一家中國信託商銀資本比率，仍提前達到2025年標準，其餘五家全軍覆沒。

六家不能倒的重要銀行，包括中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀、合庫銀和第一銀。

這六家關鍵大銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%。

去年市況一片大好，這六家關鍵大銀行中、就有五家這3個資本比率都提前達標；今年上半年遭股債市沖刷後，僅剩中信銀一家留在海灘上，這意味其餘五家銀行或金控未來增資壓力增加、也會影響未來股利發放政策（如多發股票、少配現金）。

據金管會6月底統計，中信銀普通股比率、第一類資本比率、資本適足率各為11.7%、13.29%、15.15%全提前達標，其中「配息指標」的普通股比率，第二季僅減少0.7個百分點，比首季大減2.57個百分點明顯收斂，顯示中信銀在第二季嚴控投資減損與放款等風險性資產效果顯著。

其餘五家這三大資本比率，北富銀各為11.1%、12.31%、14.59%，僅第一類資本比率未提前達陣，但整體仍穩健。

國泰世華銀各為10.54%、12.39%、14.87%，除最後一項資本適足率仍提前達標外，前兩項資本比率下滑幅度較明顯，其中普通股比率季減1.54個百分點，是六家之冠。

另外三家公股行庫，兆豐銀、合庫和第一銀行6月底普通股比率各是11.92%、10.66%及9.88%，各季減0.83、1.22及0.84個百分點，以兆豐銀最穩健，合庫降最多。

中信銀 兆豐銀

延伸閱讀

存股族注意！配息指標惡化 國銀普通股比10.7%探五年低

基金特蒐／復華全球平衡 寫佳績

南山人壽淨值下降太多 潤成聯貸案遭要求追加擔保品

乘船種樹去！願景工程、中信銀、慈心三度攜手 台南種下千棵樹苗

相關新聞

六家「不能倒」銀行資本吃鱉！股債市崩跌 僅這1家穩住

受上半年股債市崩跌「沖刷」，六家俗稱「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）中，到今年6月底僅剩一家中國信託商銀資...

存股族注意！配息指標惡化 國銀普通股比10.7%探五年新低

據金管會統計，第二季全體本國銀行平均普通股權益比率僅剩10.66%（剔除性質特殊的輸銀和純網銀）較去年同期大減1.25個...

趁聯準會轉向前鎖定高利 這家銀行美元定存最高達4.2%

為有效抑制通膨，美國聯準會持續鷹派作風，9月再次升息3碼（0.75個百分點） ，在聯準會官員鷹式作派下，越來越多經濟學家...

國泰世華又當機 恐挨罰

國泰世華銀行昨再發生系統大當機，不只造成網銀、行動網銀ＡＰＰ當機，ＡＴＭ也無法領錢，所有國泰世華卡友無法刷卡，更影響好市...

富邦金為「綠」而跑 分享低碳心法

二○二二台灣氣候行動博覽會七日至九日登場，富邦金控結合今年博覽會展出主題「Race to Zero勇敢淨零．全速前行」打...

李正國掌新光銀 拚數位轉型

新光金控子公司新光銀行新任總經理就職暨交接儀式，於9月28日董事會宣布後隔日舉行。新光銀表示，新任總經理為數位營運長、資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。