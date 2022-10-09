六家「不能倒」銀行資本吃鱉！股債市崩跌 僅這1家穩住

受上半年股債市崩跌「沖刷」，六家俗稱「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）中，到今年6月底僅剩一家中國信託商銀資本比率，仍提前達到2025年標準，其餘五家全軍覆沒。

六家不能倒的重要銀行，包括中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀、合庫銀和第一銀。

這六家關鍵大銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%。

去年市況一片大好，這六家關鍵大銀行中、就有五家這3個資本比率都提前達標；今年上半年遭股債市沖刷後，僅剩中信銀一家留在海灘上，這意味其餘五家銀行或金控未來增資壓力增加、也會影響未來股利發放政策（如多發股票、少配現金）。

據金管會6月底統計，中信銀普通股比率、第一類資本比率、資本適足率各為11.7%、13.29%、15.15%全提前達標，其中「配息指標」的普通股比率，第二季僅減少0.7個百分點，比首季大減2.57個百分點明顯收斂，顯示中信銀在第二季嚴控投資減損與放款等風險性資產效果顯著。

其餘五家這三大資本比率，北富銀各為11.1%、12.31%、14.59%，僅第一類資本比率未提前達陣，但整體仍穩健。

國泰世華銀各為10.54%、12.39%、14.87%，除最後一項資本適足率仍提前達標外，前兩項資本比率下滑幅度較明顯，其中普通股比率季減1.54個百分點，是六家之冠。

另外三家公股行庫，兆豐銀、合庫和第一銀行6月底普通股比率各是11.92%、10.66%及9.88%，各季減0.83、1.22及0.84個百分點，以兆豐銀最穩健，合庫降最多。