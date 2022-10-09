用MyData數位身分證開數存戶得加「視訊」銀行說不便民

金管會備查銀行公會「數位帳戶作業範本（簡稱「數存範本」）」中，民眾若要使用MyData平台「戶政國民身分證資料」身分資料取代雙證件做驗證，以開立數位帳戶時，還得外加「視訊」確認是本人，讓市場認為，此舉反造成銀行和客戶的麻煩。

一家行庫主管說，現行民眾只須用手機拍雙證件上傳就可開數存戶，若民眾還要跟銀行員「視訊」確認是本人，才能開數存戶，恐會降低民眾使用MyData數位身分證做開戶意願。

該主管也說，民眾要與銀行員「視訊」，增加申辦數存戶門檻，其次，對銀行來說，人力、系統和作業成本也較高，銀行和客戶都沒受惠。

目前內政部戶政司提供MyData平台「戶政國民身分證資料」資料集內容，包括客戶的國民身分證所載相關資料（含照片），因此可取代做為留存客戶身分證或雙證件的影像檔。

但若是一開始做「身分驗證」時，若民眾是以MyData的身分證資料（含照片）取代雙證件時，銀行應以視訊方式驗證該照片影像，是否與本人相符，避免偽冒。

其次，若是未成年人（如七歲以下）想線上開數存戶，依規定，得需有法定代理人資訊，因此民眾得多提供未成年人MyData平台「個人戶籍資料」資料集，以取代留存電子戶籍謄本等影像檔。

銀行公會解釋，主因是MyData平台「戶政國民身分證資料」資料集內容，與目前國民身分證上的資料欄位比較，缺少了性別、父母、配偶、役別等欄位，考量未成年人開戶需有法定代理人的資訊，因此未成年人開戶需提供兩項資料，一是法定代理人及未成年人MyData數位身分證，二是未成年人MyData個人戶籍資料。