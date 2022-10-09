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銀行數位存款開戶亂象多 金管會畫紅線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

銀行數位存款開戶亂象多，金管會畫紅線。金管會昨(8日)備查「數位帳戶作業範本（簡稱「數存範本」）」允許民眾臨櫃拿雙證件驗證身分並建立影像檔後，可視為開立第一類數位帳戶，以符合實務需求；但禁止民眾跨行以第一類數位帳戶再另開第三類數存戶，回歸禁止數存戶再開數存戶的規定。

目前數位帳戶依開戶的身分驗證強度，分3類。第一類是指全新客戶透過自然人憑證線上開新數存戶，若是以新制、採臨櫃拿證件驗證開戶後，等同一般帳戶；第三類是其他銀行存款戶線上開戶，每月轉帳限5萬元。

金管會發現，有業者允許客戶可在網路上填寫個人基本資料後，再持雙證件臨櫃驗證開立第一類數位帳戶，甚至拿雙證件臨櫃再將第三類帳戶升級為第一類，這兩種作法都跟「數存範本」規定不符，引發爭議。

為避免爭議及因應業者發展多元化身分驗證方式的趨勢，金管會日前要求銀行公會對這兩大爭議，研擬一致性作法。金管會昨（8日）備查銀行公會的數存範本，有三大修正重點，一、允許民眾臨櫃拿雙證件驗證身分、並建立影像檔後，可視為開立第一類數位帳戶。

依該範本，民眾需事先在網路填寫並上傳個人資料，並由銀行在後台確認無法以線上做驗證後，再到臨櫃驗證開戶，可視同開第一類數位帳戶（簡稱「數一帳戶」），等於將目前部分銀行的實務做法「就地合法化」。

但有銀行主管認為，實務上，目前預約開一般帳戶，就是在網路先填寫資料，再到臨櫃以雙證件辦理，目前這種認定屬一般戶，未來也可認定是開數一帳戶，「這不是很亂嗎？」

他說，目前臨櫃開立的帳戶是一般戶，數存帳戶是線上完成開立的，這樣的區分很明確，未來兩者開戶界線愈趨模糊，民眾不易明白數存戶（如無存摺）與一般帳戶（有存摺）區隔，容易引發爭議。

二、禁止民眾跨行以數一帳戶再另開數三帳戶。銀行公會函覆認為，臨櫃身分驗證開立的數一帳戶，本質仍屬數位帳戶，若允許另開數三帳戶，恐有違反以數存戶開數存戶的規定。

其次，銀行公會也認為，第三類數存戶已可透過信用卡、他行帳戶、或手機號碼等驗證身分方式，已符合客戶需求，因此沒有開放的必要性。據金管會6月底統計，全台國人開立各銀行數位存款帳戶近1,277萬戶，其中第三類帳戶621.6萬戶、占48.7%，是三類帳戶中開戶數最多者。

三、民眾若要使用MyData平台「戶政國民身分證資料」資料集的身分資料取代雙證件做驗證時，得增加「視訊」做身分確認。

數位帳戶 金管會 身分證

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