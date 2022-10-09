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趁聯準會轉向前鎖定高利 這家銀行美元定存最高達4.2%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安泰銀行。圖／本報系資料庫
安泰銀行。圖／本報系資料庫

為有效抑制通膨，美國聯準會持續鷹派作風，9月再次升息3碼（0.75個百分點） ，在聯準會官員鷹式作派下，越來越多經濟學家擔憂美國經濟前景勢必遭受衝擊 ，民眾資產縮水，購買力下降，最後導致公司獲利沉重壓力；若未來公布的第三 、四季公司盈餘及經濟數據開始出現硬著陸，聯準會的利率政策恐將迎來轉折，銀行建議，趁著目前市場推出優利美元存款，有美元存款需求者，可以趕緊享受銀行的讓利。

安泰銀行（2849）反映美元市場利率，除全面調高各天期美元牌告外，再推出「 賓賓有利」 專案回饋客戶，特別降低起存金額，單筆最低等值5000美元（ 含）的新匯入資金即可承作，既有存戶匯入新資金即可承作，六個月期專案定存可享 3.9%年 息，12個月期定存則高達 4.2%，活動期間自即日起至11月30日止。

第一銀行（2892）的美、澳兩大外幣優利專案，原於9月下旬均已截止，因推出期間廣受客戶好評，故於雙十國慶前夕，即日起至10月25日推出限時返場優惠活動，凡於活動期間，匯入美元及澳幣新資金或以換匯方式承作美澳專案，可享有優利，其中一年期美元定存為3.88％。

因應美國升息趨勢，銀行推出美元優利存款。圖／第一銀行提供
因應美國升息趨勢，銀行推出美元優利存款。圖／第一銀行提供

美國聯準會 定存 第一銀行 安泰銀行

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