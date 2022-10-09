京元電子96億聯貸 台銀主辦15家銀行完成簽約

京元電子（2449）委由臺灣銀行統籌主辦新台幣96億元聯合授信案，已完成聯貸簽約。聯貸案將京元電子永續指標納入聯貸條件，依企業永續報告書所列表現，給予相應利費率減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

本聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行統籌主辦兼擔任額度管理銀行，富邦銀行擔任擔保品管理銀行，兆豐銀行及華南銀行擔任文件管理銀行，土地銀行、第一銀行、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行 、元大銀行共同主辦，並邀集上海銀行、臺灣企銀、農業金庫、台中銀行（2812）、遠東銀行（2845）等共15家銀行參與。

本案原擬籌組新臺幣80億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購230%達新台幣184億元，最終以96億元結案，充分顯示金融同業對京元電子之財務、營運與獲利表現給予高度肯定。

台銀表示，京元電子為全球IC專業封測領導廠商，為半導體製造供應鏈重要成員，擁有多元化產品測試平台與充足的工程資源，可滿足海內外IC設計公司及IDM廠商一次性購足需求，服務對象遍及全球知名半導體公司，深受客戶信賴與肯定。

京元電子今年1-8月公告合併累計營收250億元，較去年同期大幅成長17.76%，今年上半年稅後淨利39億元，亦較去年同期成長近一倍，業務表現亮眼。展望未來，受惠5G、HPC(高效能運算)、車用晶片等需求暢旺，且高階晶片測試時間拉長及產品平均銷售價格(ASP)提高下，可望延續成長動能。