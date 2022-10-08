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故障害好市多結帳塞車！國泰世華系統終修復 至少當機4小時

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故障害好市多結帳塞車！國泰世華系統終修復 至少當機4小時

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰世華銀行系統昨天故障，連帶導致美式賣場只能用現金結帳，消費者大排長龍。記者林澔一/攝影
國泰世華銀行系統昨天故障，連帶導致美式賣場只能用現金結帳，消費者大排長龍。記者林澔一/攝影

國泰世華銀行今早因電力系統問題，導致網銀、APP當機，包含信用卡都刷不過、ATM也領不出錢來，連帶導致Costco、全聯等店家結帳受影響，初估系統當機到修復經歷時間至少4小時。經過緊急搶修後，國泰世華銀今下午3時55分宣布，系統已全面恢復正常，賣場排隊人龍可望逐步緩解。

國泰世華銀行今早約11時左右開始，因電力系統問題，導致網銀、APP當機、信用卡刷不過、ATM無法領錢，連帶導致Costco、全聯等商店收單結帳出狀況，包含PX Pay、全支付、Open Point等行動支付受影響。

在國泰世華銀出面說明是因電力系統失誤導致之後，金管會銀行局直接聯繫國泰世華銀，要求銀行需盡快恢復正常，並且釐清原因與責任，於7日內交出詳細的調查報告。

國泰世華銀於今下午3時55分表示，目前所有機制已全面恢復正常，對造成大眾不便，表示希 望民眾見諒。

國泰世華銀行系統昨天故障，連帶導致美式賣場只能用現金結帳，消費者大排長龍。記者林澔一/攝影
國泰世華銀行系統昨天故障，連帶導致美式賣場只能用現金結帳，消費者大排長龍。記者林澔一/攝影

國泰世華 信用卡 好市多

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