國泰世華銀系統今早大當機 銀行：主因是電力維護

國泰世華銀行今早再傳出系統出包，不只網銀、APP當機，包含信用卡都刷不過、ATM也領不出錢來，連帶導致Costco 顧客大排長龍無法結帳。國泰世華銀回應表示，主要是稍早資訊大樓進行電力維護，導致網銀/網銀App/KOKO/ATM/信用卡刷卡等功能暫停服務。

今早有網友反映，國泰世華銀行的信用卡刷不過，想用ATM也領不了錢，綁定支付刷卡也無法支付。尤其國泰世華銀有發行costco聯名卡，今早因刷卡不過，導致許多顧客在Costco要刷卡卻刷不過，讓結帳櫃檯大排長龍。