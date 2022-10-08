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國泰世華銀傳系統又當機 卡刷不過好市多顧客大排長龍
國泰世華銀行今早再傳出系統出包，有網友表示，今天上午要進國泰世華銀行APP切換Cube卡的權益時，APP卻一直卡在連線中進不去，連網銀也進不去。不只網銀、APP當機，包含信用卡都刷不過、ATM也領不出來，連帶導致Costco 顧客大排長龍無法結帳。國泰世華銀表示，目前正在了解情況中。
今早有網友反映，國泰世華銀行的卡刷不過，去ATM也領不了錢，綁定支付刷卡也無法支付。尤其國泰世華銀有發行costco聯名卡，今早因刷卡不過，導致許多顧客在Costco要刷卡卻刷不過，讓結帳櫃檯大排長龍。
國泰世華銀近2年曾4度發生ATM大當機，金管會今年4月才以未妥適建立內部控制制度、有礙健全經營之虞，開罰200萬元，並限制設立新ATM，沒想到今天系統再次出現狀況。
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