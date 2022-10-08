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慘!防疫險理賠再釀虧損 兆豐金前三季EPS打回1元以下

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北及時即時報導

新冠疫情本土確診率持續飆升，兆豐金控（2886）再成苦主。由於子公司兆豐產險9月防疫保單理賠提列損失準備約27億元，吃掉其他子公司獲利，使得兆豐金9月單月稅後淨損12.12億元，這也是兆豐金繼5月單月虧損11.44億元後，今年來第二次單月虧損，也使得兆豐金累計前三季稅後純益136.6億元，每股稅後純益（EPS）縮水為0.98元，在四家公股金控中，唯一前三季EPS不到1元。

由於本土疫情持續高燒，確診率不斷提高，防疫保單理賠也不斷，因此兆豐產險9月以35%確診率評估，提列理賠評價損失約27億元左右，使得兆豐產險9月單月稅後淨損27.3億元，累計前三季稅後淨損也再擴大至56.4億元，每股淨損18.8元，虧損金額已經快要達到股本的2倍。

受到兆豐產防疫保單慘賠拖累，加上9月股債市場波動加大，使得獲利主力兆豐銀9月因金融資產評價損失侵蝕單月獲利，獲利陡降至13.07億元，比起8月賺26.44億元腰斬，兆豐證券在9月台股價跌量縮下，單月僅小賺1,700萬元，因此兆豐金9月單月轉虧損，稅後淨損12.12億元，比5月單月虧損更多。

由於9月虧損吃掉獲利，使得兆豐金前三季獲利縮水，前三季累計獲利136.6億元，比去年同期衰退三成，EPS掉到1元以下，在四家公股金控中敬陪末座。不過，兆豐銀受惠升息使得今年來淨利息收益成長，前三季稅後純益164.42億元，比去年同期大幅成長約17.8%，EPS為1.93元，成績仍穩居公股銀行之冠。

兆豐金控 防疫保單

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