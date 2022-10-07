驚人！這家銀行9月單月 賺贏18家銀行去年一整年

中信金控（2891）核心子公司中國信託商業銀行寫下我國銀行史上驚人獲利紀錄，根據中信金今(7)日晚間公布獲利自結數，中信銀行9月稅後純益，在「沒有」一次性獲利挹注下，憑藉自身本事，一個月單月，竟然賺了55.3億元。

55.3億元是什麼概念？我國不含還在賠錢的三家純網銀在內，共有36家銀行，去年一整年，其中一半的銀行還賺不到這個數字。

也就是說，中信銀行今年9月單月，一個月就賺贏中國輸出入銀行、高雄銀行、王道銀行、渣打銀行、台中商銀、京城銀行、滙豐銀行、瑞興銀行、華泰銀行、陽信銀行、板信銀行、三信銀行、聯邦銀行、遠東銀行、凱基銀行、星展銀行、日盛銀行、安泰銀行等18家銀行，各自去年一整年的獲利。

中信銀行9月稅後純益55.3億元、年增92.5%，中信金控財務長邱雅玲表示，主因升息趨勢下，淨利息收益（NII）走高。

中信銀行的NII，包含子公司泰國LH金融集團，9月年增36%、不含年增27%；前九月NII包含泰國LH年增26，不含年增17%，為支撐獲利大爆發的最主要原因。

銀行的NII由淨利息收益率（NIM）與放款所貢獻，中信銀行9月單月的NIM，隨著美台持續升息，已經走高到1.63%，創下今年新高；整體放款餘額包含LH在內，也達3.1兆元，創下歷史新高。