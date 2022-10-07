挽救壽險業淨值 吳東亮：金融資產重分類是好事
工商協進會理事長吳東亮今 (7) 日出席70周年慶祝大會時表示，對於近期壽險業面臨淨值危機，他強調這完全是會計準則造成淨值波動，金管會及保險局已針對相關法規進行修正，以因應國際金融環境大變局。
他說，雖然遊戲規則短暫改變，但因金融業是支持台灣經濟的重要核心，做這些調整是要必要的，包括壽險業提出的「金融資產重分類」，只要能忠實反映壽險對的償債能力，都是好事。
對於近期各國加速升息腳步，台灣升息腳步明顯落後，吳東亮強調，台灣經濟表現相對亮眼，今年經濟成長率估可達3%，消費者物價指數年增率也約3%，央行在匯率掌控表現不錯。
今年經濟成長率在國際大環境變數未除下，能否保3，吳東亮說他不敢斷言，但政府正做了相當大的努力，例如近期將開放邊境，預料在開放觀光人士來台，有利提振內需，對經濟成長一定會有貢獻。
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