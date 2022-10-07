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瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰金總經理李長庚。記者杜建重／攝影
國泰金總經理李長庚。記者杜建重／攝影

瑞士第二大銀行瑞士信貸傳出財務危機、瀕臨破產，反映違約風險的信用違約交換利差（CDS）狂飆，市場擔憂瑞信恐成為下一個雷曼兄弟，重演2008年金融海嘯。國內金融業正密切關注風險，國泰金今證實，旗下國泰人壽持有瑞信債券部位約350億元，但認為瑞信的衝擊會比雷曼事件小。

國泰金總經理李長庚今出席「2022台灣氣候行動博覽會」，他受訪表示，國壽有瑞信的債券部位，近期瑞信CDS飆到250個基本點，會依財報準則看是否要做減損評估。雖然瑞信的資產規模比雷曼兄弟大，但認為衝擊應不會像2008年金融海嘯那麼大，主要是2008年後全球央行協作機制比當年強太多，各國政府透明度也好很多，金融市場最怕不確定性，現在政府對狀況的了解、掌握度高，風險應該會比雷曼事件時小。

國壽執行副總林昭廷表示，國壽持有瑞信債券部位約350億元，幾乎是主順位債券，但瑞信目前評級為Baa2/BBB/BBB，仍是投資等級，沒有調降，因此依公報規定，目前沒有要增提預期信用損失。

此外，部分壽險業爭取金融資產重分類來提升淨值，李長庚日前公開表態支持資產重分類，金管會保險局召集會議聽取各界意見討論後，目前會計研究發展基金會尚未做出解釋。

李長庚今表示，國泰金只是提出建言，會尊重會研基金會的解釋，資產重分配只是一個暫時措施，2026年國內壽險業就會導入IFRS 17。今年聯準會暴力升息是史上未見，不是只有對台灣壽險業產生影響，對全球金融機構都受到影響，國外已有部分國家採用資產重分類，像是南韓，國內金融業者也可以選擇要不要接受短期的措施，希望主管機關能考量短期衝擊，讓產業平安度過。

立委抨擊國壽是不願意拿錢出來增資？李長庚也表示，如果國壽現在體質不好、RBC（資本適足率）不到200%，會趕快增資強化資本，但現在國壽RBC還有320%，從監理角度最重要是看壽險公司的清償能力，國壽體質還很好、清償能力足夠，只是在這時間點碰上財報空窗與短期市場衝擊。

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