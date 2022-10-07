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玉山金證實對瑞信曝險：短期信用風險無虞 亦無需提存

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

瑞士信貸財務風暴擴大，CDS（信用違約交換）報價竄高，國內有五家壽險金控對瑞信曝險，非壽險金控的玉山金控（2884）也傳出對瑞信曝險新台幣86億元。玉山金控今（7）日同樣證實有對瑞信曝險，但強調本次事件短期信用風險無虞，亦無需提存。

玉山金控今日回應，玉山金控所持有的瑞士信貸部位皆為主順位金融債，具最高債權清償順序，且該公司具有良好之流動性與資本比率，本次事件對其償付能力影響有限，短期信用風險無虞，因此亦無需提存。

國泰人壽執行副總經理林昭廷今日也對媒體表示，國壽對瑞士信貸債券持有部位約新台幣350億元，都是主順位債券，評級仍是投資等級，並沒有調降，根據規定，目前沒有要增提預期信用損失。

玉山金控 瑞士信貸 新台幣

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