國泰金總座挺資產重分配：美暴力升息風暴 不單在台灣

針對壽險公會的國內7家壽險淨值比大跌，部分壽險業者爭取透過「金融資產重分配」來重編財報引發似乎不公平爭議。國泰金（2882）總經理李長庚今（7）日回應，全世界國家都在思考怎麼讓保險業、金融業，度過美國暴力升息的風暴，壽險業只是基於四大原因提出建議，在此前提下才談這個問題。

金管會4日曾經舉辦公聽會，其中國壽、南山人壽、中國人壽表達支持重分類，但引發其他壽險業者爭議。

有一派認為，壽險業在2018年適用IFRS 9時，財報就已經不匹配了，當時因低利、資產面評價大賺錢、負債（保單）損失沒認列，現在升息，資產面評價出現損失，就不想認列損失。

李長庚今日對此回應，目前環境與2018年並不相同，受到美國暴力升息衝擊的金融業不光只有台灣，全世界投資機構都受到影響，如果在和平狀態下，不用談重新分配，但現在受到財報使用資產負債面有落差，才造成擔心。

李長庚解釋，基於四大原因才拋出金融資產重分配議題，包括：財報導入有時間落差、外在環境衝擊迅速愈大、全世界產業都受到影響不是只有台灣、其他國家也導入這方法。李長庚解釋，只是希望短期能讓壽險業度過難關。

李長庚說，韓國明年就要導入，而台灣的建議，只是建立在暫時性措施，短期時間等待接軌IFRS17之前，希望產業可以盡量和諧平穩，最終仍尊重會計基金會決定，主管機關決定。

根據各壽險業9月底自結數，共七家淨值比低於3%，包括南山是負0.59%、安聯1.13%、保誠1.5%、第一金人壽2.03%、三商美邦2.1%、宏泰2.2%、及國泰人壽2.64%。

針對金管會主委黃天牧說，壽險業最壞的狀況還沒出來，媒體今日詢問李長庚，壽險業最壞的情況是否已經過、或是正在發生？李長庚說，他沒有水晶球，但目前國泰人壽RBC還有320％，監理本身最重要是清償能力，是否可以足以對保戶履行清償責任，這數字代表國泰財務健全，只是受到短期衝擊。

李長庚說，如果國泰RBC不到200％，就會趕快增資，現在只是請主管機關考慮短期衝擊，最終仍必須看會計基金會決定。