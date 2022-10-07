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認了對瑞信曝險 國泰金總座李長庚：風暴比2008年小

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
瑞士信貸信用違約風險飆高，國泰金控總經理李長庚證實，國泰對瑞信的確有債券曝險部位，但他認為，瑞信風暴對全球金融衝擊的影響，比2008年雷曼風暴來得小。路透
瑞士信貸信用違約風險飆高，國泰金控總經理李長庚證實，國泰對瑞信的確有債券曝險部位，但他認為，瑞信風暴對全球金融衝擊的影響，比2008年雷曼風暴來得小。路透

瑞士信貸信用違約風險飆高，國泰金控（2882）總經理李長庚今（7）日受訪指出，國泰對瑞信的確有債券曝險部位，評估後將會提列損失，但他認為，瑞信風暴對全球金融衝擊的影響，比2008年雷曼風暴來得小。

根據國壽執行副總林昭廷對媒體談話，國壽對瑞士信貸債券持有部位約350億元新台幣，多為主順位債券，必須瑞銀的評級仍是投資等級，沒有調降，根據規定，目前沒有要增提預期信用損失。

李長庚今日指出，國泰金持續注意瑞信風暴發展，但他認為，現階段瑞信風暴對全球經濟衝擊，相信風險比2008年來得小，因為2008、2009年之後全世界央行協作機制比當年來得強，而當時也有原因是AIA很多金融商品狀況不明，但現階段各國政府在透明度要求好很多。

李長庚說，金融市場最怕就是不確定性，但現在各國政府協作與透明都比當時強，政府如果了解、透明度也夠，風險是很小。

李長庚說，國泰對瑞信的確持有債券部位，目前瑞信CDS如果飆破250，會按照財報準則，如果CDS飆太高，一定會做評估，做提列損失準備。

國泰金控 瑞信

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