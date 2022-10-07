快訊

雨傘準備好！7縣市發布豪、大雨特報 宜蘭縣雨彈狂襲

核戰敏感時刻！美聯邦購買價值2.9億元「抗輻射藥」引話題

防俄用核武...澤倫斯基提「先發制人打擊」克里姆林宮：想挑起三戰？

氣候行動博覽會首日 國泰金號召青年提氣候變遷方案

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
「2022台灣氣候行動博覽會」今開展，國泰金打造永續探索館，由左至右分別為國際氣候發展智庫執行長趙恭岳、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、國泰金總經理李長庚、北市副市長彭振聲、國際氣候發展智庫理事長邱祈榮。圖／國泰金控提供
「2022台灣氣候行動博覽會」今開展，國泰金打造永續探索館，由左至右分別為國際氣候發展智庫執行長趙恭岳、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、國泰金總經理李長庚、北市副市長彭振聲、國際氣候發展智庫理事長邱祈榮。圖／國泰金控提供

「2022台灣氣候行動博覽會」今天在台北松菸開展， 國泰金控總經理李長庚表示，氣候行動光靠這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，由年輕人提出對氣候變遷的方案與反思，對未來才是最好的方案。

今年的「台灣氣候行動博覽會」是由國泰金與國際氣候發展智庫(ICDI)合作共同主辦，聚焦台灣最新產官學氣候行動。國泰也主辦氣候變遷青年論壇、國泰永續探索館、法國國際非政府組織Climate Fresk的氣候拼圖桌遊工作坊、美國在台協會的英文繪本故事等。

李長庚開幕致詞時表示，全球風險報告裡面，氣候行動失敗是第一名風險，因此聰明且快速付諸行動非常重要。從政府、倡議機構到財務會計準則的改變，氣候行動變成國與國、企業與企業之間的競爭。國泰金看到這股趨勢，從2011年起透過投融資核心職能與企業一起打拚，創造永續商機。

李長庚也表示，氣候行動是光靠這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，由年輕人提出對氣候變遷的方案與反思，對未來才是最好的方案。因此國泰金也將於9日在博覽會上舉辦氣候變遷青年論壇，鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案，希望透過跨世代的努力，讓台灣可以掌握永續先機，願氣候變遷的危機可以緩解。

國泰金表示，10月9日博覽會中的「國泰氣候變遷青年論壇」，勉勵「青」世代發揮創意，找出氣候解方。論壇中由國泰金控串起循環台灣基金會與永續青創家交流對話，分享循環經濟如何成為氣候變遷解方，引導青年勇於創造改變，打造永續、共贏的循環經濟新商機。

國泰金也透露，今年11月13日至14日將登場的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，開創台灣企業先例，獨家越洋直播埃及第27屆聯合國氣候變遷大會(COP27)周邊會議世界氣候峰會(WCS)，國泰金董事長蔡宏圖和李長庚皆將擔任講者，分享創新金融商模帶動的關鍵淨零影響。

國泰金控 氣候變遷 長庚

延伸閱讀

鴻海首次參與台灣氣候行動博覽會 秀電動車綠能成果

友達FindARTs藝術服務方案 展示陳澄波、齊柏林大師作品

雙溪高中、華梵大學策略聯盟 攜手適性創新合作方案

減碳淨零同島一隊 產官學跨界推動台灣氣候變遷新里程

相關新聞

防疫險每人少賠1萬多！國泰產、中信產「確診住院理賠」變嚴 兆豐產也撐不住：7種藥才賠

防疫險越賠越多，真的扛不下去了！繼富邦產、和泰產，國泰產險10/1正式發公告指出，即日起防疫險住院理賠將變嚴，確診者必須有公費抗病毒藥物證明，才會提供給住院日額理賠。若是以據國泰產保單條款來看，法定傳染病綜合保險住院日額一天2000～3000元，以隔離七天來算，理賠落差約在1.4萬～2.1萬元。而中信產險10/3也跟進，公告自10/4起防疫理賠也將變嚴。

氣候行動博覽會首日 國泰金號召青年提氣候變遷方案

「2022台灣氣候行動博覽會」今天在台北松菸開展， 國泰金控總經理李長庚表示，氣候行動光靠這一代努力是不夠的，下一代年輕...

上海商銀強化數位金融科技 與彭博簽署MOU

上海商銀（5876）為落實「數位轉型、勢在必行」的營運策略，順應智能化、敏捷化等科技發展趨勢，強化數位金融科技的競爭力，...

保羅克魯曼：預期2024重返低利環境

2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman）昨（6）日表示，有些人說高利率環境成為新常態，但他看不...

金融資產重分類 僅壽險適用

金融業想以「金融資產重分類」拯救淨值的政策紅利，僅限壽險業，銀行業、證券業，連產險業恐都不適用。據透露，會計研究發展基金...

金融業前八月獲利減28%

受美元雙率雙升、俄烏戰、防疫險理賠潮等三大利空罩頂，金融業獲利衰退幅度擴大。金管會昨（6）日最新統計，今年前八月金融三業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。