氣候行動博覽會首日 國泰金號召青年提氣候變遷方案

「2022台灣氣候行動博覽會」今天在台北松菸開展， 國泰金控總經理李長庚表示，氣候行動光靠這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，由年輕人提出對氣候變遷的方案與反思，對未來才是最好的方案。

今年的「台灣氣候行動博覽會」是由國泰金與國際氣候發展智庫(ICDI)合作共同主辦，聚焦台灣最新產官學氣候行動。國泰也主辦氣候變遷青年論壇、國泰永續探索館、法國國際非政府組織Climate Fresk的氣候拼圖桌遊工作坊、美國在台協會的英文繪本故事等。

李長庚開幕致詞時表示，全球風險報告裡面，氣候行動失敗是第一名風險，因此聰明且快速付諸行動非常重要。從政府、倡議機構到財務會計準則的改變，氣候行動變成國與國、企業與企業之間的競爭。國泰金看到這股趨勢，從2011年起透過投融資核心職能與企業一起打拚，創造永續商機。

李長庚也表示，氣候行動是光靠這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，由年輕人提出對氣候變遷的方案與反思，對未來才是最好的方案。因此國泰金也將於9日在博覽會上舉辦氣候變遷青年論壇，鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案，希望透過跨世代的努力，讓台灣可以掌握永續先機，願氣候變遷的危機可以緩解。

國泰金表示，10月9日博覽會中的「國泰氣候變遷青年論壇」，勉勵「青」世代發揮創意，找出氣候解方。論壇中由國泰金控串起循環台灣基金會與永續青創家交流對話，分享循環經濟如何成為氣候變遷解方，引導青年勇於創造改變，打造永續、共贏的循環經濟新商機。

國泰金也透露，今年11月13日至14日將登場的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，開創台灣企業先例，獨家越洋直播埃及第27屆聯合國氣候變遷大會(COP27)周邊會議世界氣候峰會(WCS)，國泰金董事長蔡宏圖和李長庚皆將擔任講者，分享創新金融商模帶動的關鍵淨零影響。