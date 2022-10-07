疫後搶出國 飯店預訂暴增5倍

0+7上路在即，沉寂兩年多的國境大門將要開啟，讓許多民眾搶著出國，掀起機酒預訂熱潮，除了機票創下單周營收達九位數的好成績外，國際訂房的訂單量也隨之高漲，對比前一個月已累積超過五倍的訂單成長。

這兩年還沒有更新旅遊新訊的旅客，易遊網特別推出「2022全球新開幕酒店」與「12大必訪城市人氣飯店特輯」主題企劃，精選日韓、越泰、星馬、歐美等地的特色飯店，不論是想要嚐鮮住新飯店，還是想找高口碑的人氣飯店，通通都幫大家整理好了。此外，於11月13日前，預訂國外飯店還可領取最高現折1,188元折扣碼，為大家再省一筆旅費。

以易遊網的機酒銷售數據來看，東京、首爾、曼谷為最熱門的三大旅遊地，其中日本一直以來台灣人最喜愛的旅遊國家，日本宣佈免簽後就展現相當強勁的買氣，即便現在票價不菲，仍是有許多旅客趨之若鶩。而預算有限的民眾，則轉往選擇首爾或曼谷居多，不論是機票或是飯店價格都相對親民，也成為不少旅客疫後出國的第一個選擇，成長相當快速。若想開始著手規劃出國旅遊，針對旅客喜愛的日韓泰，推薦2022新開幕飯店供給喜愛入住新飯店的旅客參考。

日本新開幕飯店推薦

由星野集團打造的「OMO3東京赤坂」位於東京黃金地帶，簡約舒適的設計風格，展現輕時尚的定位理念，最特別的是，飯店與週邊名店合作，推出具有赤坂料亭特色的系列菜單，讓旅客一邊啖美食，還能感受赤坂美食文化，每晚含稅2,618元起，用親民價格就能享受星野集團的精緻服務。

鄰近心齋橋站的四星級「大阪雷本酒店」(HOTEL THE LEBEN OSAKA)，主打大空間居家型客房，不同於其他連鎖商務旅館的小巧空間，給旅客更寬敞的住房享受，每晚含稅2,507元起，CP值相當高。想要來場海島渡假，沖繩全新飯店「AQUASENSE Hotel & Resort」位於知名渡假勝地恩納村，鄰近月亮海灘，每間客房都擁有無敵海景景觀，以及露臺與按摩浴缸，讓旅人可以徹底放鬆，享受與自然融合為一的住宿體驗，每晚含稅7,702元起。

南韓新開幕飯店推薦

散發歐式古典氛圍的「首爾驛三新藝術酒店和住宅」，將輕奢風格與現代感完美融合，加上木質家俱的妝點，打造具有溫潤質感的住房體驗，而且鄰近地鐵站位置便利，價格也相當親民，每晚含稅只要1,993元起。步行即達新沙洞林蔭大道的「首爾江南沃科酒店」，逛街血拚超方便，客房設計色彩繽紛充滿活力，且每間房內均設有浴缸，還有日式風呂的和風澡缸可選擇，每晚含稅3,475元起。

「首爾麻浦魯內酒店」為日本Roynet酒店集團首間進駐在韓國的酒店，鄰近孔德站四線鐵路交匯，前往旅遊景點或是機場都十分方便，客房以簡約現代的風格營造舒適住房空間，適合商旅出差或輕旅住宿的旅人，每晚含稅2,046元起。

泰國新開幕飯店推薦

以門口百年榕樹為設計靈感的「曼谷盆栽酒店」，是傳統街屋改建的設計旅店，從外觀到室內設計，運用粉紅、青綠、銅綠等色系，展現榕樹發芽或是落葉時的色調意象，客房則以清新風格讓人有耳目一新的感受，每晚含稅2,957元起。

風格鮮明的「曼谷Chi藝術系列酒店」，以大膽強烈的視覺配色與各種玩味藝術品的點綴，打造獨樹一格的酒店印象，重點是這間四星級酒店，每晚含稅只要1,829元起的超甜價，推薦可放入口袋清單。若想要感受多一點泰式氛圍，推薦採用泰國皇家傳統風格打造的「曼谷艾拉酒店」，大廳展示白象雕像與暹羅歷史照片，為現代敞亮的設計裝潢增添一絲文化氣息，而鄰近娜娜站的地理優勢，舉凡街頭美食、購物商場、按摩店家等，這裡一應俱全，相當便利，每晚含稅最低1,834元就能住得到。