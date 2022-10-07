友達FindARTs藝術服務方案 展示陳澄波、齊柏林大師作品
友達光電（2409）致力推動雙軸轉型，開創先進顯示技術於多元場域應用之可能性，並積極拓展藝術生態圈，宣布與第一銀行合作，透過友達FindARTs藝術空間服務方案，於第一銀行富貴豐盈高資產理財旗艦中心建置數位藝術迎賓空間，展示台灣百年藝術史第一代前輩藝術家陳澄波先生與攝影名導齊柏林先生的大師級系列作品，以博物館級擬真藝屏搭配雲端典藏系統平台，將金融體驗結合藝文感受，打造銀行界的專業美術館，提供頂級客層高規格藝術洗禮，開啟金融消費場域的嶄新視覺體驗。
友達以深厚的顯示技術為核心，打造獲多家國際級博物館機構認可的擬真藝屏(High Fidelity ART Display)，可使螢幕表面呈現如真實畫布的質感，以數位方式呈現出原作中更極致真實的細節獨步全球。結合專業圖像雲端平台與DRM(Digital Rights Management)國際數位版權加密系統，可針對畫作進行自動推播排程管理，亦保障圖資安全並提升藝術資產管理效率；搭配同步呈現畫作資訊之系統，利於觀賞者深度賞析。友達FindARTs藝術空間服務方案，展現優異的整合力，使任何場域皆可營造媲美專業美術館的視覺體驗。
友達光電技術長廖唯倫指出：「相較於傳統以真跡展示藝術品，友達提供的FindARTs藝術空間服務方案，可大幅精簡藝術品保存、運送、架設更換、畫作維護等繁複作業與管理成本，提供多元場域推動藝文展演形式的解決方案。很榮幸友達整合藝術生態圈的場域服務方案，能獲得追求精緻服務品質的第一銀行肯定，未來將持續鏈結產業生態圈夥伴，共同翻新科技結合藝術的新視界。」
第一銀行副總經理施瑪莉表示：「第一銀行長期關注藝文教育，而位於台北的高資產理財旗艦中心，係專為頂級客戶提供尊榮禮遇的場所，借助友達FindARTs藝術空間方案的加持，可望提升服務品質與顧客體驗，使貴賓入場即感受到無與倫比的高質感藝文氣息，增進銀行與貴賓間互動交流，進而享受銀行的高品質細緻服務。」
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