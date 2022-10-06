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三大原因 讓8月國銀放款大增逾3880億元、週轉金跳增

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
三大原因使國銀8月底放款餘額36兆289億元，較上月大增3885億元，增額是今年來單月次高。（本報系資料庫）
三大原因使國銀8月底放款餘額36兆289億元，較上月大增3885億元，增額是今年來單月次高。（本報系資料庫）

企業趁9月升息前搶借款、台美利差擴大的套利風續航及購料成本增加推升放款需求，這三大原因使國銀8月底放款餘額36兆289億元，較上月大增3885億元，增額是今年來單月次高，也推升存放比攀升到70.94%，較上月反轉走高0.21個百分點。

但銀行主管說，9月因各銀行跨季底得申報資本適足率，在9月美元雙率雙升衝擊銀行淨值下，9月放款增額恐會趨緩。

銀行主管說，企業預期9月將升息，「8月全都在借90天期固定利率的週轉金」，一來因固定利率可以鎖定未來3個月借款成本、省利息支出，二來也因9月銀行跨季底需「嚴控資本適足率」借錢更難下，8月放款才會暴增。

其次，台美利差擴大，企業存美元、借台幣的「套利」風續航。該主管解釋，周轉金有很多種，並非都是購料用，有一類是不問資金用途的「一般週轉金」就是企業套利溫床；據了解，已有銀行開始大砍這類周轉金。

第三，原物料價格走揚推升企業周轉金需求。銀行局主秘侯立洋說，8月放款增加，其中周轉金放款增加2815億元，累計前8月周轉金放款大增1兆3900億元，主因是原物料價格走揚，導致企業周轉金增加所致。

據統計，8月放款增加前三大是台銀、一銀和永豐銀，光台銀單月放款就大增1,272億元；累計前8月放款增加前三大則是中信銀、台銀和國泰世華銀，中信銀前8月放款大增3,761億元。

金管會公布8月國銀存放款、獲利概況。8月底放款餘額36兆289億元，前8月放款大增2兆3,538億元，放款餘額、增額依舊同步創史上同期新高，也比同期存款增額2兆1,445億元要高，銀行認為，放款最熱都是落在第一季，8月才又略微回升。

以單月來看，8月放款較上月增加3,885億元，其中以周轉金放款增加2,815億元最多，創今年來單月次高，僅次於1月增加4,202億元，其次是不動產放款增加793億元，顯示周轉金放款略為回升。

中信銀 台銀

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