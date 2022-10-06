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政策紅利沒銀行業！金融資產重分類 僅限壽險業

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
國泰金。圖/國泰金控提供
國泰金。圖/國泰金控提供

金融業想以「金融資產重分類」拯救淨值的政策紅利，將僅限壽險業銀行業、證券業，連產險業恐都不適用。據透露，會計研究發展基金會在周三（5日）會議中初步拍定，僅限受升息導致資產負債不匹配而「影響重大」的壽險業適用，其餘產業不適用。

證期局副局長高晶萍今天說，這次是保險局函詢會研基金會釋疑，僅就壽險業狀況去洽詢，因此僅會回覆給保險局，不會做通案函釋。

保險局副局長林志憲證實，的確是就壽險業狀況去函詢，但至今尚未收到會研基金會的回覆，還不知道解釋的內容；銀行局主秘侯立洋說，並未有銀行業反映有「資產重分類」需求，會研基金會仍在解釋過程中，銀行局不表意見。

據透露，5日當天會議上，證期局就表態IFRS 9公報的函釋僅針對「壽險業」，不適用其他產業。

知情人士說，壽險業因升息、負債資產不匹配、影響重大這三大因素相互影響下，導致經營模式改變，而產險業雖有前兩項因素，但因產險業保單都是一年期保單，影響不足以改變經營模式，至於銀行業就更沒到足以改變經營模式的衝擊，也就是說，就算函釋了，產險跟銀行業恐也不適用。

但就會計公報應一體適用的精神，此舉將銀行業排外，也引發銀行業不滿。有銀行業者私下抱怨，整體銀行業有1成金融資產帳列綜合損益（OCI），過去半年銀行也受債損吃掉淨值、及資本適足率而嚴控放款，若銀行淨值一路下滑也影響放款與投資動能。

據金管會統計，扣除三家純網銀後，8月底國銀淨值4兆1513億元，較去年底大減924.7億元，顯示今年這波美元雙率雙升也讓銀行淨值大吃鱉。

換言之，原先外界預期各大產業，尤其是金融業可吃下「金融資產重分類」的政策大紅包，讓存股族樂透的紅利，恐僅剩下國泰金（2882）、開發金（2883）等壽險型金控受惠。

壽險業 銀行業 淨值 2882國泰金 2883開發金

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