衰退擴大！金融業前八月獲利5276億元 重摔近三成

受美元雙率雙升、俄烏戰、防疫險理賠潮等三大利空罩頂，金融業獲利衰退幅度擴大。據金管會最新統計，今年前八月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘5275.6億元，較去年同期年減28%，以受台股量縮價跌的券商獲利重摔六成最慘，保險業獲利也接近腰斬，虧損逐漸擴大。

法人說，市場對高通膨引發全球經濟衰退的隱憂不斷高漲，市況前景不明，將成為今年金融業獲利一大挑戰。

金管會公布金融業2022年前8月獲利，三大金融業中，銀行業獲利2,913億元、年增7%，證券期貨投信業賺484.4億元、年減52%，保險業賺1,878億元、年減47.3%，證券與保險業衰退幅度擴大，僅剩銀行業「一枝獨秀」。

銀行局主秘侯立洋說，銀行業首季獲利持穩，主因是受惠升息及放款成長，推升銀行淨利息收益所致。

據統計，本國銀行、外銀、在台陸銀、信合社、票金及郵局等六大銀行業別中，以本國銀行和信合社前8月獲利年增各9.3%及12.6%年增最大，主因是銀行淨利息收益增加。

另票券商獲利年減近3成，是因升息導致殖利率走揚、票券評價利益縮減，外銀在台獲利也年減11%則是因台美利差擴大，外銀在台分行與總行、聯行往來資金成本增加導致淨收益減少所致。

券商、期貨業則受台股量縮價跌，經紀、自營業務收入大減，投信業也因管理規模大降使基金管理費收入減少，導致今年前8月獲利全陷入衰退。

據統計，今年前8月券商賺356.24億元，期貨業賺34.27億元、投信業賺93.92億元，年減各為59.2%、0.7%、9.8%，以券商衰退近6成最大，合計三大業稅前盈餘484.4億元、年減52.1%。

證期局副局長高晶萍說，券商前8月獲利衰退，是因台股量縮價跌，導致券商自營和經紀收入，各較去年同期大減了307億元、及378.6億元；期貨獲利年減0.7%變化不大，投信業則是因資產管理規模今年大降786億元到4兆7640億元，導致基金管理費收入減少。

保險業今年前8月獲利1,878億元、年減47.3%，衰退幅度持續擴大，其中壽險業因淨投資損益年減6.7%（或616億元）到8594億元，導致壽險業稅前盈餘年衰22%，產險業則因防疫保單承保損失，虧損擴大到765億元、年減5.4倍最慘。